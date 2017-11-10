По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 10 ноября, в Елгаве ожидается преимущественно пасмурная погода. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-6 м/сек. Временами возможен небольшой дождь. Воздух днем прогреется до 7-8 градусов.

В ночь на субботу синоптики прогнозируют дождь и усиление ветра. В прибрежных районах Курземе южный ветер усилится до 15 м/сек, в Елгаве и Земгале - до 8-12 м/сек. Днем осадков ожидается меньше, небо временами будет проясняться, но ожидается сильный порывистый ветер, способный вызвать перебои с подачей электричества. Скорость ветра на побережье Курземе может превысить 20 м/сек, а в центральных районах страны достичь 16-17 м/сек. Ветер постепенно стихнет в ночь на воскресенье и похолодает до +2-1 градуса.

В воскресенье днем ожидается переменная облачность, временами возможен небольшой дождик, а столбик термометра поднимется не выше отметки в 6 градусов. В понедельник, согласно нынешним прогнозам, на большей части территории страны сохранится пасмурная погода, воздух прогреется до 5-6 градусов, местами возможен небольшой дождь, а вечером в восточных районах страны - и мокрый снег.

Вторник в центральных районах страны может пройти без осадков, но воздух прогреется всего до 5 градусов. В середине недели ветер вновь усилится, и в Латвию придут более холодные воздушные массы. Днем воздух будет прогреваться до 4-5 градусов, а по ночам в центральных и восточных районах страны возможно подмораживание до минус 4 градусов. Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега. Зима, похоже, уже совсем близко.