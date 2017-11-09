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В «НГ» от 10 ноября читайте: «Краевая Дума планирует сменить статус нескольких школ», «Дети не хотят ходить в храм: что делать?»

Редакция "Новой газеты" 09.11.2017. 14:19   Печатать
Елгавское краевое самоуправление планирует реорганизацию нескольких учреждений образования, однако, как сообщает руководитель сектора общественных отношений самоуправления Даце Канепоне, задумки самоуправления отличаются от рекомендаций исследования «Создание модели оптимальной сети общеобразовательных учреждений в Латвии».

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В ближайшем будущем Сесавская и Вилцская основные школы могут быть преобразованы в начальные, а Вирцавская средняя школа - стать основной. Руководство Елгавского края считает, что учащихся примет Элейская средняя школа, поскольку в приграничье именно это учебное заведение было достаточно сильным в плане числа учащихся для сельской территории. К тому же в Элее развиваются спортивная инфраструктура, бассейн, молодежный центр. «Тем самым самоуправление категорически отвергает любые спекуляции по поводу возможной смены статуса Элейской средней школы, которую рекомендовано преобразовать в основную», - отметила Д.Канепоне.


В районе Калнциемса планируется развивать одну среднюю школу, а вторую - преобразовать в основную. В исследовании обеим калнциемским школам отводится лишь перспектива начальных школ, из которых учащиеся могли бы ездить на занятия в Каугури и Елгаву, что самоуправление называет подтверждением непонимания ситуации... Полностью статью читайте в свежем номере «Новой газеты».


Дети не хотят ходить в храм: что делать?
Когда мы говорим о детях в Церкви, то обычно имеем в виду младенцев и детей ясельного возраста - самых маленьких, которым трудно спокойно сидеть или лежать. Это большое испытание для родителей и всего прихода. Но что происходит с нашими малышами, когда они становятся старше? Мы редко обсуждаем, что делать, когда ваш десятилетний сын заявляет: «Я не понимаю, зачем нужна Церковь», или одиннадцатилетняя дочь больше не хочет ходить в храм. Они говорят, что лучше помолятся дома. «Ведь Бог слышит нас в любом месте, правда?» Что на это ответить?
Но ведь то же самое происходит и со взрослыми - бывает, мы устали или нам просто лень, и мы спрашиваем себя: почему нам каждое воскресенье нужно быть в храме?Почему мы ходим в Церковь? Что дает нам присутствие в храме и чего мы не получим, оставшись дома? В чем наше родительское предназначение и как научить ребенка любить Бога и искать Его присутствия в своей жизни? Об этом - в номере газеты.

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