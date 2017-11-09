В ближайшем будущем Сесавская и Вилцская основные школы могут быть преобразованы в начальные, а Вирцавская средняя школа - стать основной. Руководство Елгавского края считает, что учащихся примет Элейская средняя школа, поскольку в приграничье именно это учебное заведение было достаточно сильным в плане числа учащихся для сельской территории. К тому же в Элее развиваются спортивная инфраструктура, бассейн, молодежный центр. «Тем самым самоуправление категорически отвергает любые спекуляции по поводу возможной смены статуса Элейской средней школы, которую рекомендовано преобразовать в основную», - отметила Д.Канепоне.



В районе Калнциемса планируется развивать одну среднюю школу, а вторую - преобразовать в основную. В исследовании обеим калнциемским школам отводится лишь перспектива начальных школ, из которых учащиеся могли бы ездить на занятия в Каугури и Елгаву, что самоуправление называет подтверждением непонимания ситуации... Полностью статью читайте в свежем номере «Новой газеты».



Дети не хотят ходить в храм: что делать?

Когда мы говорим о детях в Церкви, то обычно имеем в виду младенцев и детей ясельного возраста - самых маленьких, которым трудно спокойно сидеть или лежать. Это большое испытание для родителей и всего прихода. Но что происходит с нашими малышами, когда они становятся старше? Мы редко обсуждаем, что делать, когда ваш десятилетний сын заявляет: «Я не понимаю, зачем нужна Церковь», или одиннадцатилетняя дочь больше не хочет ходить в храм. Они говорят, что лучше помолятся дома. «Ведь Бог слышит нас в любом месте, правда?» Что на это ответить?

Но ведь то же самое происходит и со взрослыми - бывает, мы устали или нам просто лень, и мы спрашиваем себя: почему нам каждое воскресенье нужно быть в храме?Почему мы ходим в Церковь? Что дает нам присутствие в храме и чего мы не получим, оставшись дома? В чем наше родительское предназначение и как научить ребенка любить Бога и искать Его присутствия в своей жизни? Об этом - в номере газеты.