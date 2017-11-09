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После конфликта с супругой на ходу выскочил из авто

novaja.lv 09.11.2017. 14:16   Печатать
В среду около 23.30 на Добельское шоссе в Елгаве были вызваны патрульные полиции самоуправления и медики неотложки - из автомашины на ходу выскочил мужчина и остался неподвижно лежать на проезжей части.

На месте происшествия 24-летняя женщина, водитель автомашины Honda пояснила, что во время управления автомобилем у нее возник конфликт с нетрезвым супругом (42 года), который затем разбил кулаком боковое стекло и на ходу выскочил из авто. Медики неотложки оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили его в больницу. На место происшествия была вызвана и Госполиция.


Дому отключили газ
В среду около 10.00 работники аварийной службы Latvijas gāze в присутствии сотрудников полиции самоуправления отключили подачу газа жилому дому по ул.Сатиксмес, так как в доме был поврежден внутренний газовый счетчик и имелась угроза для безопасности жильцов дома. Самих жильцов в момент отключения дома не было.

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