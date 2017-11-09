Возле машины, из-под капота которой валит дым, останавливается автомобиль. Из него выбегают двое мужчин, один звонит спасателям по телефону 112, второй пускает струю пены из огнетушителя под закрытый капот. Подоспевшие пожарные заливают остатки возгорания водой. Это идеальная картина помощи на дороге. Сами пожарные показали пример для подражания. На такие пожары поступает в среднем 200 вызовов в год. В этом году сотрудники ГПСС получили уже 110 вызовов, когда в результате ДТП в транспортных средствах оказались зажаты люди и нужно было освободить, или привести в порядок проезжую часть в связи с разлившимся горючим.

«Ежедневно выезжая на спасательные работы, мы видим, что люди ведут себя неадекватно. Действия не такие, как должны быть, а водители проезжают мимо, не останавливаются, не всегда помогают пострадавшим, занимаясь вместо этого съемкой на мобильный телефон», - говорит начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Оскар Аболиньш.

Главный пожарный страны объясняет, что нужно делать, когда машина горит по-настоящему:

«Когда машина горит, взрывается она только в том случае, если нагреваются колеса - тогда от температуры могут рвануть шины. Еще это может быть связано с наполнением и паровым состоянием бензобака. Если там что-то не в порядке, возникает риск взрыва. Однако процент таких случаев очень низкий. Если видим дым из-под капота, не надо бояться. Нам известны случаи, когда люди, открыв капот, потушили машину бутылкой минеральной воды!».

Но если нет средств тушения огня, то лучше капот не открывать, говорят пожарные, чтобы огонь не разгорелся сильней. Впрочем, в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) напоминают: без огнетушителя на дороги выезжать вообще нельзя.

«Точка зрения CSDD однозначна, правила дорожного движения предусматривают, что в каждом автомобиле должен быть огнетушитель. И это, в любом случае, необходимость. Это одна из вещей, которая может спасти и машину, и жизнь людей, об этом так нужно подумать», - заявил член правления CSDD Янис Голубев.

В комплект настоящего водителя помимо огнетушителя входят аварийный треугольник и аптечка. «Ежегодно составляется почти 300 протоколов, за то, что чего-то из этих трех вещей не хватает. Чаще всего нет треугольника или же он не выставляется на месте ДТП», - говорит заместитель начальника управления безопасности дорожного движения Винета Мистре.

В полиции напоминают, одних аварийных сигналов недостаточно, треугольник нужно выставлять обязательно, чтобы еще и другие автомобили не попали в аварию.