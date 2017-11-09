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Евросоюз хочет взимать налоги со всей торговли в Сети

www.lsm.lv 09.11.2017. 08:23   Печатать
Европа планирует обложить налогом на добавленную стоимость все покупки в Интернет-магазинах третьих стран. Независимо от их стоимости. Так что подорожать для латвийских покупателей могут даже зарядки для мобильных устройств или лампочки, если их покупать, например, в Китае, сообщает передача «Сегодня вечером» на LTV7.

Около 5 млрд евро - таков размер потерь, который европейской экономике ежегодно наносят предприятия, пытающиеся уйти от уплаты налогов. Одно из предложений, как бороться с теневым бизнесом - изменить систему уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при совершении покупок в Интернет-магазинах третьих стран.

 

Сейчас частное лицо, совершая покупку через такие популярные сайты, как AliExpress, Amazon или eBay не платит НДС, если стоимость товара не превышает 22 евро. Но в планах Совета Европы начать взимать налог за покупку с любой суммы.

 

«Это поможет упростить систему налогообложения и сделает ее гораздо проще для бизнеса. Менее бюрократичной. Кроме того, изменения способствуют честной конкуренции», - считает министр финансов Эстонии Томас Тонисте.

Главным докладчиком по этому вопросу на минувшем заседании Совета Евросоюза по экономическим и финансовым вопросам (Экофин) не случайно стал глава министерства финансов Эстонии. Именно эта страна сейчас председательствует в ЕС, и борьба с налоговым мошенничеством - один из приоритетов Эстонии.

 

Для рядового европейского покупателя такая борьба с неуплатой налогов приведет к удорожанию любой, пусть даже самой дешевой безделушки, заказанной из третьей страны.

 

Блиц опрос местных Интернет-магазинов показал, что для латвийского бизнеса такие нововведения скорее позитивны, поскольку заказывать товар из-за рубежа станет менее выгодно. А при покупке товара в Латвии НДС и так нужно платить. Впрочем, не все ожидают увеличения оборота.

 

«Я не очень верю, что страны Старого света заинтересованы в таком крохоборстве, которым страдает весь бывший Советский союз и Восточная Европа. (..) Страны, где с экономикой все нормально, не заинтересованы в том, чтобы усложнять жизнь простого населения. Это еще один шаг, направленный против людей бедных, которые хотят сэкономить и купить напрямую заграницы», - уверен владелец одного из Интернет-магазинов Лео Юнзис.

 

Действительно, поставить точку в этом вопросе странам ЕС пока не удалось. Возражения есть, например, у Германии.

За прошлый год почта Латвии получила около 6 млн посылок, из них - 1% был отправлен на таможенный контроль. Это 60 тысяч посылок. Таможня приняла решение обложить их налогом. Платит его получатель - в тот момент, когда товар приходит в Латвию.

 

«Конечно, нередко продавец указывает в сопроводительных документах более низкую цену товара. И в таких случаях, мы, руководствуясь критериями риска, распознаем такие товары. После чего проводим проверку - запрашиваем дополнительную информацию о товаре», - поясняет представитель таможенного управления СГД Лаурис Криванс.

 

По сути, новая система должна облегчить работу таможни, ведь еще одно изменение, которое обсуждает ЕС, гласит, что уплата НДС будет осуществляться в момент покупки товара, а продавец уже потом будет зачислять в казну конкретного государства - через единую систему, которую еще предстоит создать. Однако большой вопрос - как добиться того, чтобы в этой системе участвовали все продавцы из третьих стран, и как контролировать тех, кто этого не сделает.

Когда новая система заработает - пока не известно. Как заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис - он надеется, что уже в декабре по этому вопросу появится ясность.

 

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