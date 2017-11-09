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«Latvenergo» планирует очень существенно сократить штат работников

LETA 09.11.2017. 08:15   Печатать
До 2022 года персонал концерна АО «Latvenergo» планируется сократить на четверть, сообщил агентству ЛЕТА его представитель Андрис Сикснис.

Для укрепления конкурентоспособности «Latvenergo» в новый период стратегии планируется выполнить программу эффективности, предусматривающую пересмотр, централизацию и дигитализацию процессов.

 

В целях дальнейшего повышения эффективности деятельности «Latvenergo» планируется до 2022 года постепенно сократить число его работников примерно на четверть или на 1000 человек.

 

«Чтобы обеспечить социально ответственный процесс, ежегодно число работников будет сокращаться примерно на 200. Сокращение в целом коснется 100 работников на производстве, 75 - в обслуживании клиентов, 60 - в ИТ и других функциях поддержки, около 800 - в распределительной системе», - рассказал Сикснис.

 

Планируется также, развивая э-среду, повысить качество обслуживания клиентов и каналов связи.

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