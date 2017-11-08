Как сообщила представитель Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце, 4 октября в Элее за неразрешенное хранение наркотических веществ был задержан мужчина 1997 года рождения. При нем были обнаружены два пакетика - 15 г марихуаны. При обыске по месту жительства задержанного в Элее сотрудники полиции изъяли еще 50 г марихуаны.

20 октября в Елгаве на ул.Пернавас за незаконное хранение и транспортировку наркотических веществ был задержан мужчина 1993 гожда рождения, у которого изъяли пять полимерных упаковок зелено-коричневого вещества растительного происхождения.

25 октября в Елгаве за незаконное хранение и реализацию наркотических веществ задержан мужчина 1992 года рождения. При обыске по месту его жительства в Елгаве была изъята стеклянная банка, в которой находились 24 бумажных пакетика с высушенной марихуаной.

Задержанные в связи с хранением и реализацией наротических веществ были и в Добельском крае.

А 30 октября, при проведении оперативных мероприятий в Елгаве, мужчину 1994 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ, задержали в Дуналкской волости Дурбского края. Во время обыска по месту жительства мужчины обнаружены и изъяты 25 высушенных саженцев марихуаны. В рамках этого же уголовного процесса в Вайнедской волости изъяты 208 высушенных саженцев марихуаны и 7 полимерных упаковок -1800 г марихуаны, а также один картонный ящик с зелено-коричневым веществом растительного происхождения.