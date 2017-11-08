С 15 по 20 октября всех участников проекта принимала Шмигельская основная школа в городе Ново Место (Словения).16 октября школа праздновала 153 -й день рождения. Почетными гостями праздника были и участники проекта Erasmus+ . В начале мероприятия школьники пели гимн своей страны, а затем гимн своей школы. Учащиеся подготовили подарки ко дню рождения своей школы: стихотворения, песни, музыкальные представления и чтения. Каждый подарок вручался вместе с одной буквой, при сложении которых получались название государства «Словения».

В честь своего дня рождения школа издала книгу «Растем вместе со своим родным краем» - азбуку ценностей. Содержание книги составлено из работ школьников: рисунков, стихотворений, сочинений и писем. Каждый класс составил список ценностей на определенную букву алфавита. Шмигельская основная школа уже 20 лет является участницей ЮНЕСКО, потому в коридорах школы размещены стулья, которые сами ученики покрасили в синий цвет, а потом оформили позитивными рисунками и надписями желтого цвета, например, «счастливый стул».

Думая о формировании почерка у школьников, словенцы до 3 класса используют для письма чернильные перьевые ручки.

Были удивлены, когда увидели, что школьники по школе ходят в домашних тапочках. Спросили у словенских коллег, почему? Учителя ответили: «А как вы ходите дома? В школе ученики чувствуют себя как дома». Последнее мероприятие перед завершением проекта Erasmus+ пройдет у координаторов проекта в Болгарии.



В августе 2018 года проект завершится, а перед этим в июне запланирована заключительная конференция вышеназванного проекта, на которую приглашены педагоги Елгавы, чтобы ознакомиться с материалами, созданными всеми 7 странами-участницами.

Гита Егере, учитель латышского языка и литературы