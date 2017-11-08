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Минобразования не станет закрывать школы из-за нехватки учеников

www.mixnews.lv 08.11.2017. 13:19   Печатать
Кабинет министров определит минимальное число учеников только для 10-12 классов. Минобразования также отказалось и от изначальной установки - запретить открывать 10 класс, если учащихся будет не хватать, сообщает портал nra.lv .

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Государство будет платить за имеющееся число школьников, а самоуправления смогут доплатить недостающую сумму для обеспечения учебной программы. Также Минобразования обещает обратить особое внимание на качественные критерии, которые разработает Кабинет министров.

 

То есть, если в школе качество образования высокое, она и дальше сможет работать даже с маленьким числом учеников. Об этом на заседании Комиссии Сейма по бюджету и финансам сообщил министр образования Карлис Шадурскис.

 

"Определение минимального числа учеников для 10-12 классов очень существенный шаг, чтобы упорядочить школьную сеть. Конечно, остается вопрос о школьниках 7-9 классов, потому что сейчас у многих образовательных учреждений есть серьезные проблемы именно с этими классами, например, в преподавании части учебных предметов. То есть, их не изучают месяцами" - отметил Шадурскис.

 

Минобразования будет серьезнее оценивать школьную аккредитацию, поскольку до сих пор она была слишком свободной.

В будущем также возможны чрезвычайные проверки. Если во время аккредитации выяснится, что качественные критерии не выполнены, Минобразования добьется закрытия школы.

 

Ранее сообщалось, что упорядочение школьной сети будет одним из приоритетов Министерства образования и науки (МОН) в будущем году, и акцент в этом процессе будет ставиться на качество школ, а не на количество учеников.

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