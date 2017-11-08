 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

У елгавских «моржей» - 25 медалей и Кубок наций

www.jelgavasvestnesis.lv 08.11.2017. 11:19   Печатать
Состязания на кубок Jelgavas roņi, которые одновременно являлись первым этапом кубка мира по зимнему плаванию, увенчались для елгавских «моржей» 25 медалями. В жесткой борьбе нашим пловцам удалось также сохранить Кубок наций

Смотреть фото (1)

Организатор соревнований, руководитель клуба Jelgavas roņi Александр Яковлев рассказал, что представители его клуба за два дня завоевали 25 медалей: 8 золотых, 15 серебряных и 2 бронзовых, опередив по количеству завоеванных наград все участвовавшие в соревнованиях страны.


Отдельно на состязаниях вручался кубок Jelgavas roņi лучшей команде в эстафетном заплыве и Кубок наций лучшей команде страны. Кубок Jelgavas roņi и в младшей, и в старшей группах на этот раз отправился в Белоруссию. Однако елгавчанам в жесткой борьбе удалось защитить Кубок наций, оставив за собой немцев и поляков. Таким образом, Кубок наций уже третий год остается в Латвии.

 

«За это нам следует поблагодарить нашу участницу Гунту Островску, которая показала прекрасный результат в заплыве на 450 метров и тем самым внесла большую лепту в общий зачет команды», - рассказал А.Яковлев, пояснив, что обладатели кубка определяются по особой формуле, учитывая два лучших результата среди женщин и мужчин на каждой дистанции и лучший результат в эстафете. Титулы младшего и старшего «моржей» тоже принадлежат нашим. Самыми младшими участниками состязаний были семилетний Максим Шеферс и восьмилетний Александр Михайленко из Jelgavas roņi, а самым старшим участником - Юрий Яковлев 1936 года рождения.


Медалисты клуба Jelgavas roņi
Виктория Гедровича (группа A2: 1999-2003 г.р.) - золотая медаль на 25 метров брассом
Инга Гедровича (группа E: 1969- 1973г.р.)- золотая медаль на 50 метров вольным стилем, серебряные медали на 25 и 50 м брассом
Лада Врублевская (группа E: 1969- 1973г.р.) - серебряная медаль на 50 м вольным стилем и бронза на 25 метров брассом
Александр Яковлев (юниор) (группа A1: 2004 г.р. и младше) -серебряные медали на 25 и 50 м брассом, 25 м баттерфляем, 50 и 100 метров вольным стилем
Михаил Петришин (группа С: 1979- 1988 г.р.) - золото на дистанции 450 м в заплыве на выносливость, серебро на 50 м вольным стилем и бронза на 100 м вольным стилем
Александр Яковлев (группа E: 1969- 1973г.р.) - золото на 25 и 50 м брассом, серебро на 25 м баттерфляем и 50 м вольным стилем
Иван Бергманис ( группа J: 1939- 1943 г.р.) - золото на 25 м брассом, серебро на 25 м баттерфляем, 50 м брассом и 50 м вольным стилем
Виктор Валайнис (группа J1: 1939- 1943 г.р.) - золото на 50 м вольным стилем
Юрий Яковлев (группа J2- 1938 г.р. и старше) - золото на 25 м брассом .

Команда «Torpedos» (Инга Гедровича, Андрей и Геннадий Ильюки, Валерий Кисляковский) - серебряная медаль в эстафетном заплыве команд.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Ноябрь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Ноябрь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā