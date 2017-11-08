Организатор соревнований, руководитель клуба Jelgavas roņi Александр Яковлев рассказал, что представители его клуба за два дня завоевали 25 медалей: 8 золотых, 15 серебряных и 2 бронзовых, опередив по количеству завоеванных наград все участвовавшие в соревнованиях страны.



Отдельно на состязаниях вручался кубок Jelgavas roņi лучшей команде в эстафетном заплыве и Кубок наций лучшей команде страны. Кубок Jelgavas roņi и в младшей, и в старшей группах на этот раз отправился в Белоруссию. Однако елгавчанам в жесткой борьбе удалось защитить Кубок наций, оставив за собой немцев и поляков. Таким образом, Кубок наций уже третий год остается в Латвии.

«За это нам следует поблагодарить нашу участницу Гунту Островску, которая показала прекрасный результат в заплыве на 450 метров и тем самым внесла большую лепту в общий зачет команды», - рассказал А.Яковлев, пояснив, что обладатели кубка определяются по особой формуле, учитывая два лучших результата среди женщин и мужчин на каждой дистанции и лучший результат в эстафете. Титулы младшего и старшего «моржей» тоже принадлежат нашим. Самыми младшими участниками состязаний были семилетний Максим Шеферс и восьмилетний Александр Михайленко из Jelgavas roņi, а самым старшим участником - Юрий Яковлев 1936 года рождения.



Медалисты клуба Jelgavas roņi

Виктория Гедровича (группа A2: 1999-2003 г.р.) - золотая медаль на 25 метров брассом

Инга Гедровича (группа E: 1969- 1973г.р.)- золотая медаль на 50 метров вольным стилем, серебряные медали на 25 и 50 м брассом

Лада Врублевская (группа E: 1969- 1973г.р.) - серебряная медаль на 50 м вольным стилем и бронза на 25 метров брассом

Александр Яковлев (юниор) (группа A1: 2004 г.р. и младше) -серебряные медали на 25 и 50 м брассом, 25 м баттерфляем, 50 и 100 метров вольным стилем

Михаил Петришин (группа С: 1979- 1988 г.р.) - золото на дистанции 450 м в заплыве на выносливость, серебро на 50 м вольным стилем и бронза на 100 м вольным стилем

Александр Яковлев (группа E: 1969- 1973г.р.) - золото на 25 и 50 м брассом, серебро на 25 м баттерфляем и 50 м вольным стилем

Иван Бергманис ( группа J: 1939- 1943 г.р.) - золото на 25 м брассом, серебро на 25 м баттерфляем, 50 м брассом и 50 м вольным стилем

Виктор Валайнис (группа J1: 1939- 1943 г.р.) - золото на 50 м вольным стилем

Юрий Яковлев (группа J2- 1938 г.р. и старше) - золото на 25 м брассом .

Команда «Torpedos» (Инга Гедровича, Андрей и Геннадий Ильюки, Валерий Кисляковский) - серебряная медаль в эстафетном заплыве команд.