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Дети из садика Pasaciņa становятся супергероями

Линда Захарова 08.11.2017. 09:18   Печатать
Госполиция и партнеры по сотрудничеству проводят уникальную масштабную кампанию «Супергерои не исчезают», обращая внимание общества на вопросы, связанные с безопасностью детей. Во На прошлой неделе мероприятие в рамках кампании было проведено в Айзупской основной школе Елгавского края, а во вторник, 7 ноября, - в елгавском дошкольном учреждении Pasaciņa

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Кампания побуждает и родителей, и педагогов уже с малых лет беседовать с детьми по вопросам, связанным с их безопасностью и действиями в различных ситуациях. Ибо каждый ребенок, знающий, как поступить, попав в беду - Супергерой! Его знания пяти связанных с безопасностью вопросов становятся суперспособностями ребенка, способными его защитить.


В основе кампании пять вопросов:
Что делать, если ты попал в беду?
По какому номеру телефона искать помощь?
Где находится твой дом?
Как зовут твоих родителей?
По каким номерам можно позвонить родителям?


Большая часть детей, посещающих садик Pasaciņa знала, по каким номерам телефонов звонить, если произошло несчастье. Многие также знали, где находится их дом и могли назвать домашний адрес. Дети очень активно выполняли задания на мероприятии, и можно было видеть, что им нравится такое повторение знаний.


Дети получили удостоверения супергероев, а также книжечки, в которые всегда можно заглянуть, если что-то подзабылось.
Кампанию «Супергерои не исчезают» в октябре открыла экс- президент страны Вайра Вике-Фрейберга. Кампания проводится с 17 октября до 10 ноября. Полиция обещает разослать необходимые материалы почти 650 дошкольным учреждением образования, охватив таким образом около 80 000 детей. Материалы кампании можно найти и на домашней интернет-страничке:  http://vp.gov.lv/supervaronis/ .

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