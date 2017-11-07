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Начало ноября принесло дзюдоистам 7 медалей в Варшаве

novaja.lv 07.11.2017. 18:07   Печатать
4 и 5 ноября в Варшаве прошел IV турнир по дзюдо на кубок мэра, посвященный памяти тренера Славомира Почолака. В состязаниях приняли участие более 500 дзюдоистов - юношей и девушек - из Латвии, Белоруссии, Польши, Чехии, Эстонии, Грузии, России, Украины, Словакии, Англии и Молдовы в возрастных группах U-7, U-9, U-11, U-13.

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Из латвийских команд выступили спортсмены 4-х клубов: клуб KYODAY, клуб KANO и 11 воспитанников из Елгавы, дзюдоисты детско юношеской спортивной школы и клуба борьбы «Елгавское дзюдо», тренеров Марины Мазуре и Сергея Васькова.

 

«Этот первый выездной турнир для основной массы детей, в присутствии группы поддержки из 10 взрослых, дал понять ребятам многие тонкости спортивной жизни «за границей» и показал, что трудностей наши дзюдоисты не боятся»! - отметили тренеры М.Мазуре и С.Васьков.

 


В первый день турнира боролись все юные спортсмены, вне зависимости от ступени мастерства (цвета пояса), и ребята завоевали 3 медали: у Давида Фурманиса (U-9, - 30 кг, ученик 2-й основной школы) - медаль и кубок чемпиона; У Артема Григорьева (U-13, - 27 кг, ученик 2-й основной школы) - серебряная медаль; у Дениса Бритикова (U-11, - 30 кг, ученик 6.ср. школы) - бронза.

 

Во второй день турнира (5 ноября) боролись дзюдоисты по белым и желтым поясам (в основном, новички), но конкуренция в этот день была не шуточной. Елгавские дзюдоисты показали прекрасный результат, завоевав 4 медали, 3 из которых - золотые. Хорошую борьбу показали: Егор Колбанов (U-11, - 41 кг, ученик 6.ср. школы), Дмитрий Жукаускс (U-9, - 41 кг, ученик 6.ср. школы) и Арнольд Лосанс (U-9, + 41 кг, ученик 6.ср. школы) - у всех ребят кубки и медали чемпионов; Валерий Прохоров (U-13, - 60 кг, ученик 2-ой основной школы) завоевал серебряную медаль! Все победители и призеры турнира награждены ценными призами. Память о поездке сохранится надолго.


Следующий турнир «Детский фестиваль по дзюдо 2017», который посетят наши дзюдоисты, пройдет 11 и 12-го ноября в Риге. Желаем дальнейших успехов на татами, ребята!

 

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