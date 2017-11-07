Как отметил тренер Владимир Смирнов, в индивидуальном зачете у «милонцев» - две бронзовых награды. Их в своих весовых категориях завоевали Виталий Бурча (42 кг) и Марк Апситис (53 кг). Пятые места в своих весовых категориях заняли Андрис Апситис и Артур Лаборс, седьмые - Владислав Михайлов и Володар Смирнов, восьмые места у Алекса Шарпингса, Алексея Григорьева и Артура Яновского.

Представители команды Елгавского края завоевали три серебряных награды. Призерами стали Игорь Лиепа (32 кг), Даниил Григорьев (85 кг) и Диана Малявко (62 кг). Борцов Елгавского краевого спортивного центра тренируют Тенгиз Папаскири и Янис Наглис.