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На молодежном первенстве Латвии по вольной борьбе команда Milons заняла третье место

novaja.lv 07.11.2017. 17:41   Печатать
В конце прошлой недели в Даугавпилсе прошло первенство Латвии по вольной борьбе среди молодежи 12-15 лет. Турнир собрал 117 участников из 11 команд. В командном зачете елгавский клуб Milons занял 3-е место, а команда борцов Елгавского края - 6-е место

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Как отметил тренер Владимир Смирнов, в индивидуальном зачете у «милонцев» - две бронзовых награды. Их в своих весовых категориях завоевали Виталий Бурча (42 кг) и Марк Апситис (53 кг). Пятые места в своих весовых категориях заняли Андрис Апситис и Артур Лаборс, седьмые - Владислав Михайлов и Володар Смирнов, восьмые места у Алекса Шарпингса, Алексея Григорьева и Артура Яновского.

 

Представители команды Елгавского края завоевали три серебряных награды. Призерами стали Игорь Лиепа (32 кг), Даниил Григорьев (85 кг) и Диана Малявко (62 кг). Борцов Елгавского краевого спортивного центра тренируют Тенгиз Папаскири и Янис Наглис.

 

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