Вторник 07.11.2017
Именины:
Lotārs,
Helma
Местные новости
Новости края
Новости Латвии
В мире
Čili-pica предлагает
ЧП и криминал
Предприниматель говорит
Конкурс
Экономика
Статьи пользователей
Форум
Гороскоп
Объявления
О нас
Абонирование
Контакты
Рекламадателям
Справки
Новости в е-почте
Электронная почта:
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация
Имя пользователя
Пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрироваться
Возле детского сада Zīļuks- «лежачий полицейский» и нерегулируемый пешеходный переход
novaja.lv 07.11.2017. 09:34
Печатать
Учреждение Pilsētsaimniecība сообщает, что, согласно решению комиссии по безопасности дорожного движения от 12 апреля 2017 года, на ул.Скауту возле дошкольного учреждения Zīļuks оборудован «лежачий полицейский» с нерегулируемым пешеходным переходом.
Смотреть фото (1)
Pilsētsaimniecība обращает внимание автоводителей на то, что на ул. Скауту разрешенная скорость движения снижена до 30 км/ч.
Расположить
В возрастающей
В убывающей
последовательности
Комментарии:
Добавить комментарий
Имя:
Электронная почта:
Реклама
События
Все события
Ноябрь 2017
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Взрыв эмоций в исполнении ветерана фотоискусства
(1)
Фото: Веселый и душевный юбилей белорусского общества «Злата»
В музее отпраздновали юбилей герцога Екаба
Поиск предприятий
Архив газеты
2017 Ноябрь
Пн
Вт
Ср
Ч
Пт
Сб
Вс
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
О нас
Контакты
Правила пользования и безопасность
Реклама
Laika ziņas Jelgavā
Комментарии:
Добавить комментарий