Возле детского сада Zīļuks- «лежачий полицейский» и нерегулируемый пешеходный переход

Учреждение Pilsētsaimniecība сообщает, что, согласно решению комиссии по безопасности дорожного движения от 12 апреля 2017 года, на ул.Скауту возле дошкольного учреждения Zīļuks оборудован «лежачий полицейский» с нерегулируемым пешеходным переходом.