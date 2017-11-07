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Самоуправление не разглашает плату за аренду помещений для Jelgavas Vēstnesis

novaja.lv 07.11.2017. 08:45   Печатать
На прошлой неделе самоуправление сообщило, что его учреждение Zemgales info, главная задача которого - издание газеты Jelgavas vēstnesis, переселилось с ул.Паста,47 (бизнес-центр Zemgale) в здание по ул.Католю,2b. Хотя по площади помещения на новом месте похожи, самоуправление обещает, что Zemgales info в течение года сможет сэкономить более 4000 евро. Правда, закупка для аренды помещений не проводилась, потому нельзя сделать вывод, являются ли помещения, принадлежащие связанному с кафе Silva предпринимателю Рихарду Блуманису самым выгодным предложением

Главный специалист администрации Елгавской городской думы по общественным отношениям и маркетингу Илзе Кюсе на вопрос о том, по какому принципу были выбраны конкретные помещения на ул.Католю, ответила, что решение о смене помещений для муниципального учреждения Zemgales INFO было принято, опираясь на более выгодное в хозяйственном плане предложение. Оценивались и другие варианты, в том числе принадлежащие самоуправлению помещения на ул.Сколотаю,8.

 

«Учитывая то, что на ул.Сколотаю,8 впредь будут работать Управление общественной интеграции, Управление аудита, различные общественные организации, полиция самоуправления и 1-9 классы Елгавской вечерней (сменной) средней школы, разместить еще одно учреждение там не было возможности», - отметила И.Кюсе.

 

Общие расходы на аренду помещений, обслуживание и коммунальные услуги в среднем не превысят 1000 евро в месяц. Правда, ответа на вопрос о стоимости аренды квадратного метра помещения порталу получить не удалось, последовал лишь лаконичный ответ, что «учреждение городского самоуправления Zemgales INFO предоставило всю необходимую информацию о затратах на содержание новых помещений и экономии при смене местонахождения офиса».

 

Опросив оценщиков недвижимого имущества, портал выяснил, что плата за аренду коммерческих помещений выше 2-го этажа (помещения Zemgales info находятся на 3 этаже) в Елгаве колеблется от одного до шести евро за квадратный метр. К примеру, реконструированные помещения на ул.Узварас стоят 2,5 евро за кв.м, и примерно 200 кв.м (новые помещения Zemgales info имеют площадь 144 кв.м) вместе со всеми коммунальными услугами и дополнительными платежами можно арендовать примерно за 900 евро в месяц. В свою очередь, отремонтрованные помещения в центре города -на ул.К.Барона -(около 100 кв. м) сдают за 2 евро/кв.м, и общие расходы даже при большом потреблении электричества не превысят 500 евро в месяц.


Надо добавить, что в учреждении Zemgales INFO трудятся 8 штатных работников, и в этом году из бюджета самоуправления на работу учреждения выделены 373 025 евро.

 

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