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ДБДД наймет охранников для стационарных фоторадаров

LETA 07.11.2017. 07:41   Печатать
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) объявила конкурс на обеспечение услуг охраны стационарных фоторадаров сроком на пять лет, сообщили агентству ЛЕТА в дирекции.

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Согласно положению о конкурсе, претендент должен иметь хотя бы трехлетний опыт работы по обеспечению технической охраны объектов по меньшей мере в 40 краях и городах сроком не менее одного года.

 

Победитель конкурса должен будет обеспечить техническую охрану и дополнительную физическую охрану объектов. Предложения на конкурс принимаются до 15 ноября.

 

На латвийских дорогах установлено 52 стационарных фоторадара, в 2018 году появятся еще 40. В этом году злоумышленники повредили четыре стационарных фоторадара, в том числе один в Озолниекском крае.

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