Согласно положению о конкурсе, претендент должен иметь хотя бы трехлетний опыт работы по обеспечению технической охраны объектов по меньшей мере в 40 краях и городах сроком не менее одного года.

Победитель конкурса должен будет обеспечить техническую охрану и дополнительную физическую охрану объектов. Предложения на конкурс принимаются до 15 ноября.

На латвийских дорогах установлено 52 стационарных фоторадара, в 2018 году появятся еще 40. В этом году злоумышленники повредили четыре стационарных фоторадара, в том числе один в Озолниекском крае.