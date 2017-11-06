Травмы в ДТП получил водитель 1941 года рождения.

В тот же вечер около 19.15 водитель AUDI 80 при невыясненных обстоятельствах совершил аварию на 4-й линии. Он не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в электрораспределительный щит и осветительный столб. Водитель с места происшествия скрылся.



Тем же вечером в Сесавской волости Елгавского края сотрудники полиции остановили автомобиль VW GOLF без государственных номерных знаков, которым управлял мужчина 1995 года рождения. Выяснилось, что водитель был пьян и не имел водительских прав.