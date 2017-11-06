 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

В ДТП в Ливберзской волости пострадал водитель

novaja.lv 06.11.2017. 16:37   Печатать
В субботу вечером, около 17.35 на дороге в Ливберзской волости Елгавского края столкнулись TOYOTA AYGO, которой управлял водитель 1941 года рождения, и KIA SORENTI, водитель которой делал разворот.

Травмы в ДТП получил водитель 1941 года рождения.

 

В тот же вечер около 19.15 водитель AUDI 80 при невыясненных обстоятельствах совершил аварию на 4-й линии. Он не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в электрораспределительный щит и осветительный столб. Водитель с места происшествия скрылся.


Тем же вечером в Сесавской волости Елгавского края сотрудники полиции остановили автомобиль VW GOLF без государственных номерных знаков, которым управлял мужчина 1995 года рождения. Выяснилось, что водитель был пьян и не имел водительских прав.

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Ноябрь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Ноябрь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā