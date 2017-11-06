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Возле детского сада Lācītis оборудована долгожданная автостоянка

Линда Захарова 06.11.2017. 15:41   Печатать
В понедельник, 6 ноября открылась автостоянка, оборудованная на ул.Марас возле дошкольного учреждения Lācītis. Со вторника посетителям будут доступны 17 парковочных мест, одно из которых предусмотрено для автомашины инвалида.

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В понедельник в середине дня принята в эксплуатацию автостоянка возле детского сада Lācītis. Осмотреть проделанную работу явился и руководитель учреждения Pilsētsaimniecība Марис Миелавс. Он указал еще на несколько небольших дел, которые следует сделать, например, смести песок с брусчатки, посеять траву на газоне, что заняло бы пару часов.

 

М.Миелавс также пообещал, что на стоянке появится дополнительное освещение, ибо в данный момент установлены только фонари, направленные в сторону Добельского шоссе. Весной этот объект обследуют еще раз и проверят, все ли в порядке. 

Заведующая детским садом Lācītis Сандра Нацкалне рассказала, что это долгожданный момент, так как ранее у родителей и посетителей детсада было лишь три места для парковки автомашин. «Мы очень благодарны депутату Елгавской городской думы Айгару Рублису за помощь в претворении идеи строительства стоянки в жизнь. Мы уже раньше просили самоуправление помочь со строительством автостоянки, но этот вопрос всегда откладывался. Родительский совет тоже писал письма, так как мест для парковки автомашин не было», - говорит С.Нацкалне.

 

С.Нацкалне также рассказала, что строится новый забор детского сада, однако из-за недостатка финансирования на данный момент установлена лишь часть забора - со стороны стоянки. Вторую часть забора планируется установить в следующем году. Ворота у детского сада теперь электрические. Детский сад сейчас поскещают 144 ребенка. Большая часть родителей приезжает за детьми на автомашинах.

 

Раньше транспорт приходилось оставлять и во дворах многоквартирных домов, чем были очень недовольны жильцы и даже портили автомашины. Теперь родители имеют 17 парковочных мест. Единственное - нужно смотреть на знаки, ибо въехать на стоянку можно с обеих сторон, а выехать только с одной. Автомашины на стоянке можно парковать, начиная со вторника.

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