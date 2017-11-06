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Елгавские атлеты успешно стартуют на Универсиаде  

novaja.lv 06.11.2017. 09:19   Печатать
4 ноября в рамках 28-й Латвийской Универсиады прошел чемпионат среди студентов по жиму штанги лежа, без экипировки. Состязания атлетов проводились 7-й год подряд, и на этот раз они были организованы в зале Латвийской спортивной педагогической академии. Елгаву представляла команда ЛСУ.

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В женской группе первые места заняли К.Зивтиня, Л.Плявниеце, А.Лочмеле. Елгавчанка Яна Янсоне четыре года представляла команду ЛСУ, но в последние три года она выступает за команду Латвийской спортивной педагогической академии. Яна завоевала первое место, став сильнейшей в абсолютном зачете.


В мужской конкуренции обладателями вторых мест стали Д.Солимс и И.Гавриков, а Д.Скрибанс и А.Астрамович заняли третьи места.

 

Первое и второе места на Универсиаде, завоевав по одной победе, поделили команды Латвийской спортивной педагогической академии и ЛСУ. Третье место и в мужском и в женском зачете занял Рижский технический университет.

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