В женской группе первые места заняли К.Зивтиня, Л.Плявниеце, А.Лочмеле. Елгавчанка Яна Янсоне четыре года представляла команду ЛСУ, но в последние три года она выступает за команду Латвийской спортивной педагогической академии. Яна завоевала первое место, став сильнейшей в абсолютном зачете.



В мужской конкуренции обладателями вторых мест стали Д.Солимс и И.Гавриков, а Д.Скрибанс и А.Астрамович заняли третьи места.

Первое и второе места на Универсиаде, завоевав по одной победе, поделили команды Латвийской спортивной педагогической академии и ЛСУ. Третье место и в мужском и в женском зачете занял Рижский технический университет.