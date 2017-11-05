«Я допускаю, что многие меня не поймут, но это взрыв эмоций, причем таких эмоций, которые не подчиняются желаниям клиента или стереотипам общества», - поясняет идею выставки фотохудожник, отмечающий в ноябре этого года круглый жизненный юбилей.

«В последние годы ушли в мир иной и мои родители, и родители жены, и другие родственники, и, конечно, в такой ситуации и сам начинаешь задумываться о последнем часе», - делится эмоциями Э.Капша, подчеркивая при этом, что это не проявление депрессии и «вешаться он не собирается», однако было внутреннее желание подвести итог конкретного этапа жизни, что и выражено в представленных на выставке работах.

«Это не конкурсные работы, это нечто глубоко личное. Как вид терапии, завершающий конкретный отрезок времени», - добавил Э.Капша. Недаром выставка посвящена родителям фотохудожника Астре Пешике и Виктору Капше, а в качестве музыкального сопровождения выбрано произведение Георга-Фридриха Генделя Lascia ch`io pianga (Позволь мне плакать). В черно-белых фотографиях, представленных на выставке, воплощена мысль об осознанном бегстве от своего Я, о слепом следовании стереотипам, обозначенным символами - крест и вождь ( и они выбраны не случайно)... Рассказать и описать это трудно, потому лучше осмотреть самим. Выставка в музее будет доступна для осмотра только до 11 ноября.

Идею фотохудожник вынашивал более пяти лет, а работы сделал в последние два лета. Помимо черно-белых художественных работ на выставке представлена, как выражается сам Э.Капша, «игра переодевания». Ему было очень интересно наблюдать и увековечивать людей, которые меняют одежду и становятся совсем другими.

В области фотографии Э.Капша работает уже примерно 40 лет, и снимки, созданные за эти годы, не только стали неотъемлемой частью многих семейных фотоальбомов, но и участвовали в выставках и побеждали в конкурсах.

Понимая, что запросы общества накладывают на работу фотографа определенное клише и вынуждают повторяться (особенно это касается свадебных фотографий), он не боялся и экспериментировать, что доказывает эта выставка.

«Меня трогают эмоции людей. Случалось фотографировать свадьбу глухонемой пары, и эмоции молодоженов были столь искренни и красноречивы, что позднее, рассматривая фотографии, никому даже в голову не приходило, что молодожены и многие их гости способны общаться только на языке жестов», - добавил Э.Капша.

Фотохудожник от души благодарит Аниту и Байбу за прекрасное сотрудничество, за доверие к нему и его «сумасшедшим» идеям, которое увенчалось яркими и запоминающимися фотографиями. Также он хочет сказать большое спасибо своим друзьям Ивете и Арису за их гостеприимство в Мазмежотненской усадьбе, Елгавскому музею истории и искусств Г.Элиаса - за сотрудничество и предоставленную возможность разместить выставку. Спасибо Даце, которая помогла полет его мыслей правильно и точно «изложить» на бумаге, Силве - за перевод и руководителю Студенческого клуба ЛСУ Аните Прусе за предоставление одежды для фотосессии. Но самое большое спасибо фотохудожник говорит своей семье - за поддержку и терпение!