 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Взрыв эмоций в исполнении ветерана фотоискусства

Инга Карлинская 05.11.2017. 18:12   Печатать
В субботу в Елгавском музее истории и искусств открылась выставка Lascia ch'io pianga (Позволь мне плакать) - воплощение проекта ветерана фотоискусства Эдуарда Капши, который он лелеял более пяти лет.

Смотреть фото (19)

«Я допускаю, что многие меня не поймут, но это взрыв эмоций, причем таких эмоций, которые не подчиняются желаниям клиента или стереотипам общества», - поясняет идею выставки фотохудожник, отмечающий в ноябре этого года круглый жизненный юбилей.

 

«В последние годы ушли в мир иной и мои родители, и родители жены, и другие родственники, и, конечно, в такой ситуации и сам начинаешь задумываться о последнем часе», - делится эмоциями Э.Капша, подчеркивая при этом, что это не проявление депрессии и «вешаться он не собирается», однако было внутреннее желание подвести итог конкретного этапа жизни, что и выражено в представленных на выставке работах.

 

«Это не конкурсные работы, это нечто глубоко личное. Как вид терапии, завершающий конкретный отрезок времени», - добавил Э.Капша. Недаром выставка посвящена родителям фотохудожника Астре Пешике и Виктору Капше, а в качестве музыкального сопровождения выбрано произведение Георга-Фридриха Генделя Lascia ch`io pianga (Позволь мне плакать). В черно-белых фотографиях, представленных на выставке, воплощена мысль об осознанном бегстве от своего Я, о слепом следовании стереотипам, обозначенным символами - крест и вождь ( и они выбраны не случайно)... Рассказать и описать это трудно, потому лучше осмотреть самим. Выставка в музее будет доступна для осмотра только до 11 ноября.

 

Идею фотохудожник вынашивал более пяти лет, а работы сделал в последние два лета. Помимо черно-белых художественных работ на выставке представлена, как выражается сам Э.Капша, «игра переодевания». Ему было очень интересно наблюдать и увековечивать людей, которые меняют одежду и становятся совсем другими.
В области фотографии Э.Капша работает уже примерно 40 лет, и снимки, созданные за эти годы, не только стали неотъемлемой частью многих семейных фотоальбомов, но и участвовали в выставках и побеждали в конкурсах.

 

Понимая, что запросы общества накладывают на работу фотографа определенное клише и вынуждают повторяться (особенно это касается свадебных фотографий), он не боялся и экспериментировать, что доказывает эта выставка.

 

«Меня трогают эмоции людей. Случалось фотографировать свадьбу глухонемой пары, и эмоции молодоженов были столь искренни и красноречивы, что позднее, рассматривая фотографии, никому даже в голову не приходило, что молодожены и многие их гости способны общаться только на языке жестов», - добавил Э.Капша.

 

Фотохудожник от души благодарит Аниту и Байбу за прекрасное сотрудничество, за доверие к нему и его «сумасшедшим» идеям, которое увенчалось яркими и запоминающимися фотографиями. Также он хочет сказать большое спасибо своим друзьям Ивете и Арису за их гостеприимство в Мазмежотненской усадьбе, Елгавскому музею истории и искусств Г.Элиаса - за сотрудничество и предоставленную возможность разместить выставку. Спасибо Даце, которая помогла полет его мыслей правильно и точно «изложить» на бумаге, Силве - за перевод и руководителю Студенческого клуба ЛСУ Аните Прусе за предоставление одежды для фотосессии. Но самое большое спасибо фотохудожник говорит своей семье - за поддержку и терпение!

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Ноябрь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Ноябрь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā