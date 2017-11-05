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Команда елгавчан оказалась сильнее боксеров из Израиля

novaja.lv 05.11.2017. 16:57   Печатать
В пятницу и субботу в Елгавском центре спортивной борьбы гостили боксеры из Израиля. В первый день в командной конкуренции елгавчане победили гостей с результатом 5,5:2,5.

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«В команде елгавчан были также один боксер из Бауски и один из Риги, так как спортсменов таких весовых категорий в нашем городе нет», - пояснил тренер Александр Кнох. Победы против израильских боксеров одержали Даниил Воцишс, Руслан Милюнс, Маркус Тенчс и Артур Иванов. Представитель команды Бауски провел поединок вничью, а рижанин свой бой выиграл.

 

На второй день в Елгаву приехали еще две команды боксеров из Литвы - Паневежиса и Пасвалиса. Как отметил тренер А.Кнох, и в субботу наши боксеры выступили с честью, одержав победы над гостями из Литвы и Израиля. Победители получили медали и дипломы: Денис Сидоров, Мартиньш Клавинскис, Даниил Воцишс, Маркус Тенчс и Артур Иванов.


На следующей неделе наши сильнейшие боксеры Артур Иванов и Валентин Котосов отправятся в Паневежис, где примут участие в очень сильном международном турнире Karpačauskas.

 

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