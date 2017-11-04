Производство шоколада в Елгаве началось примерно в середине сентября, сейчас оно начинает набирать обороты, и уже в следующем году планируется выпустить 1000 тонн шоколада. Официально Chocolette Confectionary принадлежит зарегистрированной на Кипре Mediahold SBC Limited.

По словам член правления Chocolette Confectionary Анастасии Репиной, фабрика планирует завоевать новую нишу на рынке сладостей, производя шоколад без сахара и с пониженной энергетической ценностью и пониженной жирностью. Шоколад обладает калорийностью всего 299 ккал на 100 граммов. Разработка продукта велась на протяжении нескольких лет в сотрудничестве с мастерами по производству шоколада из Франции и Швейцарии. Фабрика оснащена инновационным, специально разработанным для шоколада RED оборудованием, от лидеров отрасли: швейцарского Buhler, немецких WDS, Loesch и Sollich, чешского Nerkon и других.



Особенность нового шоколада, поясняет Анастасия Репина, состоит в том, что он совсем не содержит сахара. "В любом шоколаде есть два вида ингредиентов - жидкие и сухие. - рассказала она во время демонстрации производственных линий. - Жидкие - это какао-масса и масло. Содержание масла в нашем шоколаде меньше, чем в других - более чем на 30%. Что касается какао-бобов, то это самые настоящие бобы, а не всякого рода заменители. Мы покупаем их в Кот-д'Ивуа́ре и подвергаем специальной обжарке по секретной технологии. Сухие ингредиенты - это, как правило, сахар. Его у нас нет. Вместо сахара используем инулин, малтитол, эритритол. Технология приготовления шоколада разрабатывалась несколько лет, и начало ее было положено в маленькой комнатке площадью 14 кв.метров. Из 200 образцов в итоге получилось всего 2 вида шоколада, технология которых и пошла в производство".

Главный офис ООО Chocolette Confectionary находится в Великобритании, и было три варианта, где создавать производство. «Остановились на Латвии и выбрали Елгаву. В Латвии всегда были сильны производственные традиции, поэтому выбирали недолго. Быстро остановились на Елгаве, потому что этот город подошел нам идеально. Были и два других предложения от самоуправлений, но в Елгаве больше квалифицированных людей, которые нужны нам как работники. Мы принимаем на работу специалистов, поэтому добро пожаловать в нашу компанию", - рассказала А.Репина.

В планах у Chocolette Confectionary - занять торговые места в крупных супермаркетах Балтии. "Пока наша продукция есть только в Stockmann, но сейчас активно работаем над тем, чтобы войти в крупные торговые сети. Также есть планы попасть в магазины здорового питания, поскольку эксперты пришли к заключению, что наш шоколад является именно здоровым продуктом. Наша продукция уже вышла на рынки стран Балтии, Скандинавии, Германии. В ближайшее время планируется экспансия на большинство европейских рынков, а также в Азию, Америку и на Ближний Восток".



Ассортимент продукции ТМ RED:

* Темный шоколад RED - с калорийностью -45%.

* Темный шоколад с апельсином и миндалем RED - с калорийностью -45%.

* Молочный шоколад с фундуком и макадамией RED - с калорийностью -35%.

* Молочный шоколад с нежной ореховой начинкой RED - с калорийностью -35%.

* Пралине с нежной ореховой начинкой RED, уникальной формы в виде бриллианта - с калорийностью -35%.



В Елгаве продукцию новой фабрики пока можно приобрести только в магазинах экологических продуктов, но предприятие работает над тем, чтобы она появилась и в магазинах торговых сетей.