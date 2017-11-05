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Фигуристка Диана Никитина победила на «Golden Bear»

sportacentrs.com 04.11.2017. 15:34   Печатать
Второй номер в латвийском женском фигурном катании Диана Никитина (16 лет) 29 октября завоевала первое место на состязаниях Golden Bear, которые прошли в столице Хорватии - Загребе. Для елгавчанки это был только второй старт в конкуренции взрослых фигуристок.

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В женских состязаниях Golden Bear в Загребе участвовали 17 спортсменок, в том числе наша Диана Никитина и шведка Матильда Алготсон, которая этой осенью получила путевку на Зимние олимпийские игры в Пхенчхане. В короткой программе Никитина набрала 48.40 очков и заняла 2-е место.

 

На следующий день в длинной программе у елгавчанки снова не получились первые прыжки, но продолжение получилось хорошим; Диана Никитина достигла результата 95.89 - третьего лучшего среди всех участниц. По сумме наша фигуристка набрала 144.29 очков, на сотую долю опередив конкурентку и заняла первое место. Серебро получила фигуристка из Словении Даша Грма (144.28 ), а бронза досталась шведке Алготсон (142.38). Итальянка Джада Русо осталась в шаге от пьедестала почета (141.28).

 

Предыдущий сезон Д.Никитиной испортила травма лодыжки. В межсезонье наша фигуристка была на тренировках в Швейцарии. В этом сезоне ее тренирует двухкратный чемпион мира и олимпийский вице-чемпион, швейцарец Стефан Ламбьел, который в прошлом году стал тренером лучшего фигуриста Латвии Дениса Васильева.


На чемпионате мира в марте 2017 года Ангелина Кучвальская и Денис Васильев завоевали путевки на Олимпийские игры в Пхенчхане. Олимпийские квоты на участие в состязаниях в соответствующей дисциплине получают государства, федерации которых сами решают об их распределении. В отношении Д.Васильева вопрос решен однозначно, а на женскую путевку на Олимпиаду претендуют А.Кучвальская и Д.Никитина.

 

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