В женских состязаниях Golden Bear в Загребе участвовали 17 спортсменок, в том числе наша Диана Никитина и шведка Матильда Алготсон, которая этой осенью получила путевку на Зимние олимпийские игры в Пхенчхане. В короткой программе Никитина набрала 48.40 очков и заняла 2-е место.

На следующий день в длинной программе у елгавчанки снова не получились первые прыжки, но продолжение получилось хорошим; Диана Никитина достигла результата 95.89 - третьего лучшего среди всех участниц. По сумме наша фигуристка набрала 144.29 очков, на сотую долю опередив конкурентку и заняла первое место. Серебро получила фигуристка из Словении Даша Грма (144.28 ), а бронза досталась шведке Алготсон (142.38). Итальянка Джада Русо осталась в шаге от пьедестала почета (141.28).

Предыдущий сезон Д.Никитиной испортила травма лодыжки. В межсезонье наша фигуристка была на тренировках в Швейцарии. В этом сезоне ее тренирует двухкратный чемпион мира и олимпийский вице-чемпион, швейцарец Стефан Ламбьел, который в прошлом году стал тренером лучшего фигуриста Латвии Дениса Васильева.



На чемпионате мира в марте 2017 года Ангелина Кучвальская и Денис Васильев завоевали путевки на Олимпийские игры в Пхенчхане. Олимпийские квоты на участие в состязаниях в соответствующей дисциплине получают государства, федерации которых сами решают об их распределении. В отношении Д.Васильева вопрос решен однозначно, а на женскую путевку на Олимпиаду претендуют А.Кучвальская и Д.Никитина.