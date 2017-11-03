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Задержан нетрезвый мужчина, похитивший автомашину у пенсионера

Марианна Вагале 03.11.2017. 16:59   Печатать
В ночь на пятницу, в 4.18 в полицию сообщили, что в Ценской волости Озолниекского края совершено ограбление. Разбив окно, злоумышленник проник в частный дом, избил находившегося там мужчину 1943 года рождения и похитил автомобиль Toyota Corolla 2005 года выпуска. Чтобы попасть в частный дом, он прихватил с собой топор.

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Получив эту информацию, сотрудники полиции оперативно начали поиски злоумышленника и автомашины. Угнанный автомобиль полицейские заметили на шоссе A-8. На неоднократные требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал и прибавив, скорость, пытался скрыться.

 

«Не справившись с управлением авто, на 6-м километре дороги Упмали-Цирули он съехал с проезжей части и врезался в деревья. На месте ДТП водитель сразу был задержан. Им оказался мужчина 1994 года рождения. У задержанного констатировано алкогольное опьянение - 1, 48 промилле», - сообщила представитель Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце.


Полиция начала уголовный процесс за грабеж, а также управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. В данный момент выясняются обстоятельства происшествия и возможная причастность задержанного к совершению других преступлений. В качестве меры пресечения к нему применен арест.

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