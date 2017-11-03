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Уход на дому перенимает Латвийское объединение самаритян

novaja.lv 03.11.2017. 15:45   Печатать
С 1 ноября структура «Центр социального и медицинского ухода» Елгавского управления социальных дел прекратил оказание социальной услуги «Уход на дому»

С увеличением спроса на услугу ухода на дому и с учетом ее специфики самоуправление решило доверить эту функцию Елгавскому объединению самаритян, которое обещает оказывать данную услугу более эффективно, в том числе обесечит за клиентами уход на дому круглосуточно и в выходные дни. В свою очередь решение о предоставлении услуги ухода на дому, ее содержании и объеме, людям, которые из-за функциональных нарушений в ней нуждаются, будет по-прежнему принимать «Центр социального и медицинского ухода Елгавского управления социальных дел.

 

Латвийское объединение самаритян в регистр предоставителей социальных услуг включено как добровольная организация общественного блага. Перечень услуг по уходу на дому и порядок заявлений остался прежним, к тому же большинство работников социального ухода, которые ранее являлись работниками «Центра социального и медицинского ухода», и это означает, что большинство клиентов будут обслуживать уже известные им люди.


В этом году до 1 ноября услуга «Уход на дому» обеспечивается 149 елгавчанам. Она оказывается на основании оценки индивидуальных нужд людей и доступных ресурсов. Как правило, такой услугой пользуются одинокие пожилые люди и инвалиды, которым, к примеру, требуется принести из магазина продукты, оплатить счета, помочь с уборкой квартиры, приготовлением пищи и гигиеническими процедурами.

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