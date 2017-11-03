 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

В Озолниекском крае впервые пройдет конкурс на самый освещенный объект среды

Марианна Вагале 03.11.2017. 10:51   Печатать
В самые темные месяцы года, когда дни короткие и сумерки сгущаются рано, хочется чаще зажигать свечи и создавать свет вокруг себя. Чтобы в Озолниекском крае стало светлее и привлекательнее, самоуправление решило впервые провести конкурс на самый освещенный объект среды под названием «Освети край»

Смотреть фото (1)

Позаботиться об осветительных декорациях краевое самоуправление призывает жителей частных и многоквартирных домов, организации, предприятия, кафе, магазины... Важнейшее условие -декорации должны быть видны с улицы (размещаться вне помещений или в окнах). Конкурс «Освети край» проводится с 1 ноября до 22 декабря. Наиболее красивые светлые объекты можно заявлять на конкурс до 11 декабря. Комиссия будет оценивать заявленные объекты с 12 декабря до 17 декабря, а с 18 до 22 декабря состоится общественное голосование за самые освещенные объекты среды.


Заявить освещенные объекты на конкурс можно до 11 декабря в канцелярии Озолниекской краевой думы по ул.Стадиона,10 (каб.2), по телефону 63084702 или: [email protected] .


"У жителей нашего края не принято хвастаться своими делами и многие украшают дома для своей радости, но все же будет неплохо, если следуя позитивному примеру и духу соревнований, количество освещенных и украшенных домов из года в год станет увеличиваться», - сообщается на домашней страничке Озолниекского краевого самоуправления.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Ноябрь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Ноябрь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā