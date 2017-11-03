Позаботиться об осветительных декорациях краевое самоуправление призывает жителей частных и многоквартирных домов, организации, предприятия, кафе, магазины... Важнейшее условие -декорации должны быть видны с улицы (размещаться вне помещений или в окнах). Конкурс «Освети край» проводится с 1 ноября до 22 декабря. Наиболее красивые светлые объекты можно заявлять на конкурс до 11 декабря. Комиссия будет оценивать заявленные объекты с 12 декабря до 17 декабря, а с 18 до 22 декабря состоится общественное голосование за самые освещенные объекты среды.



Заявить освещенные объекты на конкурс можно до 11 декабря в канцелярии Озолниекской краевой думы по ул.Стадиона,10 (каб.2), по телефону 63084702 или: [email protected] .



"У жителей нашего края не принято хвастаться своими делами и многие украшают дома для своей радости, но все же будет неплохо, если следуя позитивному примеру и духу соревнований, количество освещенных и украшенных домов из года в год станет увеличиваться», - сообщается на домашней страничке Озолниекского краевого самоуправления.