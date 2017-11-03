В церемонии открытия примут участие министр экономики Арвилс Ашераденс, мэр Елгавы Андрис Равиньш, член правления ООО Chocolette Confectionary Анастасия Репина и председатель правления ООО NP Properties Элита Моисея.



Производитель шоколада RED ООО Chocolette Confectionary создано в мае 2016 года. На фабрике будет выпускаться инновационный шоколад RED без сахара с пониженной калорийностью. Предусмотрено, что основная часть продукции будет производиться на экспорт. Шоколад планируется реализовать в странах Балтии, на рынках Европы, а также в Великобритании, Скандинавии, странах Азии и США.



Предприятие принадлежит зарегистрированной на Кипре компании Mediahold SBC Limited. Информация Firmas.lv свидетельствует, что оборот Chocolette Confectionary в 2016 году составлял 2333 евро, убытки - 63402 евро. Инвестиции, вложенные в создание шоколадной фабрики в Елгаве до конца этого года превысят 10 млн.евро.