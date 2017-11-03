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ID-карта будет обязательной для всех латвийцев, а паспорт - по желанию

LETA 03.11.2017. 08:55   Печатать
Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) подготовило поправки к нормативным актам, предусматривающие, что с 2022 года электронные идентификационные карты (ID-карта) будут обязательным удостоверяющим личность документом для всех жителей Латвии, достигших 15-летнего возраста.

Поправки разработаны в связи с вступлением в силу регламента Европаламента и Евросовета, призванного усилить надежность электронных операций на внутреннем рынке.

 

Согласно регламенту, все страны ЕС с 1 сентября 2018 года должны обеспечить возможность трансграничного получения электронных услугс использованием выданного в каждой стране квалифицированного и включенного в идентификационную схему идентификационного средства.

 

Государственное агентство регионального развития разрабатывает единое техническое решение, которое обеспечит выполнение вышеуказанных задач и будет интегрировано в портал «www.latvija.lv.»

 

Для того, чтобы жители могли полноценно реализовать свои права и обязанности, используя предлагаемые в стране электронные услуги независимо от места нахождения, а также осуществлять оборот электронных документов, необходимо установить, что ЭИД-карты являются приоритетным удостоверяющим личность документом, поясняет МОСРР.

ID-карта будет обязательной для всех латвийских граждан и неграждан, достигших 15-летнего возраста, а паспорт - документом по желанию, который может быть использован для поездок в страны, где такая карта не признана удостоверяющим личность и проездным документом.

 

Сейчас в Латвии доступность электронных услуг обеспечивается через интернет-порталы учреждений и с использованием портала «www.latvija.lv», где идентификация лиц происходит с использованием различных методов, имеющих различные правовую основу, уровень безопасности и применения.

 

Вчера поправки были одобрены на совещании госсекретарей министерств, теперь их предстоит рассмотреть правительству и Сейму.

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