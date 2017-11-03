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Антициклон принесет более сухую погоду

novaja.lv 03.11.2017. 08:25   Печатать
Предстоящие выходные порадуют относительно теплой и сухой погодой. Днем воздух будет прогреваться до 9-10 градусов. Плюсовая температура на большей части территории страны сохранится и ночью. На следующей неделе погоду в Латвии в основном будет определять aнтициклон, поэтому осадков ожидается мало

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По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 3 ноября, в Елгаве ожидается преимущественно пасмурная и безветренная погода. Днем воздух прогреется до 8 градусов. Осадков синоптики не обещают.

 

В ночь на субботу похолодает до 3-6 градусов. Небольшие заморозки возможны лишь на северо-востоке страны. Субботний день тоже будет преимущественно пасмурным. При умеренном южном, юго-западном ветре, который будет дуть со скоростью до 4-6 м/сек, столбик термометра в Елгаве поднимется до отметки 9 градусов. Днем возможен кратковременный дождик. В воскресенье небо прояснится, и воздух прогреется до 9-11 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-7 м/сек.


В понедельник, согласно нынешним прогнозам, облачность вновь увеличится, и местами, в основном в западных районах страны, пройдет небольшой дождь. Воздух в этот день прогреется до 9 градусов. В ночь на вторник и в две последующие ночи при ясном небе местами возможны заморозки до минус 1-4 градусов. Во вторник днем ожидается тихая, преимущественно солнечная погода, воздух прогреется до 8-9 градусов, и дождя синоптики уже не обещают.

 

Такую же погоду синоптики обещают и в среду, но днем станет на градус-другой прохладнее. Во второй половине недели небольшие осадки ожидаются лишь местами, днем столбик термометра будет подниматься до 6-7 градусов, а по ночам опускаться до минус 1 плюс 5 градусов.

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