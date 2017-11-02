По информации представителя Госполиции Иевы Сиетниеце, ДТП спровоцировала женщина 1990 года рождения. Управляя автомобилем Fiat, она не позаботилась о соблюдении безопасной дистанции и врезалась в остановившийся впереди автомобиль Opel Vectra, за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения. С места происшествия в лечебное учреждение доставлены пассажиры Opel -женщина 1988 года рождения и ребенок 2015 года рождения. После оказания помощи им назначено амбулаторное лечение.

Из-за ДТП на мосту на некоторое время было осложнено транспортное движение.



Этим же утром на кольце ул. Паста возле воздушного моста мужчина 1990 года рождения из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением Audi A4 и врезался в металлический барьер, повредив его.