 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

На мосту через Дриксас произошла авария с пострадавшими

novaja.lv 02.11.2017. 17:49   Печатать
В четверг утром около 7.50 на мосту через Дриксу столкнулись две автомашины. В ДТП легкие травмы получили два человека, в том числе ребенок 2015 года рождения

По информации представителя Госполиции Иевы Сиетниеце, ДТП спровоцировала женщина 1990 года рождения. Управляя автомобилем Fiat, она не позаботилась о соблюдении безопасной дистанции и врезалась в остановившийся впереди автомобиль Opel Vectra, за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения. С места происшествия в лечебное учреждение доставлены пассажиры Opel -женщина 1988 года рождения и ребенок 2015 года рождения. После оказания помощи им назначено амбулаторное лечение.

 

Из-за ДТП на мосту на некоторое время было осложнено транспортное движение.


Этим же утром на кольце ул. Паста возле воздушного моста мужчина 1990 года рождения из-за неправильно выбранной скорости не справился с управлением Audi A4 и врезался в металлический барьер, повредив его.

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Пешеход и шофёр 02.11.2017. 19:21:23
Обещали налоговую убрать с бывшего ресторана.Ведь ,после того как налоговая поселилась в бывшем ресторан,этот перекрёсток стал притча во языцех...
Пора бульвар Я.Чаксте отдать пешеходам,запретив автомобильное движение.
В наш век автомобили заполонили улицы, проспекты, дворы, обосновались даже на тротуарах,вытеснив пешеходов.
” Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того — лучшую его часть. Пешеходы создали мир.”- написали в “Золотом телёнке” Илья Ильф и Евгений Петров в 1931 году.
Шариков П.П. 02.11.2017. 18:42:31
Въезд в город ( в сам центр ) реально только по одной полосе . Это маразм - идиотизм . Все аварии , надо вешать на этого гения , который придумал поворот на лево у гостиницы

Добавить комментарий

События
Все события
back Ноябрь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Ноябрь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā