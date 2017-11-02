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Утверждена плата за места для могил в новой части кладбища Межа

novaja.lv 02.11.2017. 14:40   Печатать
На состоявшемся в конце октября заседании городской думы утверждены поправки к прейскуранту платных услуг учреждения Pilsētsaimniecība - в них включена плата за места для захоронений в новой части кладбища Межа.

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После завершения второго этапа проекта расширения кладбища Межа в его новой части появилось примерно 1500 новых мест для могил. Как сообщает учреждение Pilsētsaimniecība, новая часть кладбища для захоронений уже открыта, но места для могил там будут стоить дороже, чем в новой части кладбища Берзу.


Согласно решению городской думы, новая часть кладбища Межа включена в список кладбищ 2-й группы, и плата за место для одной могилы установлена в размере 71,14 евро (без НДС), за два места 142,29 евро (без НДС), за три места - 213,43 евро (без НДС).


Цена на места для захоронения установлена с учетом расходов на работы по расширению кладбища. По информации Pilsētsaimniecība, на кладбище Межа подготовка территории для новых захоронений обошлась дороже, чем на кладбище Берзу, потому и места для могил будут дороже.


Ознакомиться с расценками на кладбищенские услуги учреждения Pilsētsaimniecība можно на www.pilsetsaimnieciba.lv

 

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