После завершения второго этапа проекта расширения кладбища Межа в его новой части появилось примерно 1500 новых мест для могил. Как сообщает учреждение Pilsētsaimniecība, новая часть кладбища для захоронений уже открыта, но места для могил там будут стоить дороже, чем в новой части кладбища Берзу.



Согласно решению городской думы, новая часть кладбища Межа включена в список кладбищ 2-й группы, и плата за место для одной могилы установлена в размере 71,14 евро (без НДС), за два места 142,29 евро (без НДС), за три места - 213,43 евро (без НДС).



Цена на места для захоронения установлена с учетом расходов на работы по расширению кладбища. По информации Pilsētsaimniecība, на кладбище Межа подготовка территории для новых захоронений обошлась дороже, чем на кладбище Берзу, потому и места для могил будут дороже.



Ознакомиться с расценками на кладбищенские услуги учреждения Pilsētsaimniecība можно на www.pilsetsaimnieciba.lv