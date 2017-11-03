 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

В Латвии растет популяция медведей, замечены случаи спаривания и спячки в берлоге

rus.DELFI.lv 02.11.2017. 12:47   Печатать
Ученые точно знают, что ежегодно в Латвии остаются зимовать порядка 10 медведей, однако в течение этого года их замечено уже несколько десятков. "Число может достигать 50", - рассказал газете Latvijas avīze главный исследователь института Silava Янис Озолиньш. Это свидетельствует о том, что популяция медведей в Латвии постепенно восстанавливается - в основном они приходят с территорий России и Эстонии.

Смотреть фото (1)

Так, уже отмечены случаи разорения медведями пасек, причем собрано много доказательств того, что одновременно в нескольких местах Латвии были замечены эти животные. Присутствие медведей констатируют вдоль всей северо-восточной границы, от Айнажи до Зилупе. Мишки сумели перебраться через Даугаву и побывать в окрестностях Краславы, Силене и даже Саулкрасты.

 

Издание отмечает, что в Латвии констатированы факты как зимовки медведей, так и их спаривания. Пикантный момент случки был зафиксирован в Алое, примерно в километре от латвийско-эстонской границы. В свою очередь, зимующего в берлоге медведя потревожили в ходе загонной охоты в Алуксненском крае, Бейской волости.Одна из причин, почему число медведей в Латвии в последнее время растет - увеличение их популяции в соседней Эстонии.

 

На данный момент утверждается, что там живет порядка 700 бурых медведей, а нормативные акты позволяют отстреливать не более 50 этих зверей в год. Так как медведь живет до 30 лет, то рождаемость значительно выше смертности, и популяция растет.

 

Пока что нет доказательств того, чтобы у медведиц в Латвии рождались медвежата. В любом случае, ученые и охотоведы не считают, что в стране стоит воссоздавать популяцию способных к спариванию медведей. Дело в том, что в свое время Латвия целенаправленно старалась избавиться от присутствия этого вида, так как в один момент медведи стали большей опасностью, чем волки: нападали на домашних животных и скот, разоряли пасеки, наносили убытки. Все это приводило к тому, что местные жители объявляли косолапым "тихую войну" - начинали браконьерскую охоту на них или пытались отравить. В свою очередь, законная охота на медведя в Латвии не разрешена и вряд ли будет разрешена в ближайшем будущем, заключает издание.

 

Сообщать о замеченных в Латвии медведях и их следах прошлой весной призвал Союз охотников, разославший своим членам анкеты. Согласно нынешним данным, охотники видели в лесах как минимум пять особей - троих засняли на камеру, о присутствии еще двоих узнали по следам.

 

С точки зрения охотников медведь для леса не является помехой, хотя в Латвии замечены случаи, когда мишка заявлялся на обсустроенные для кабанов кормушки и поедал оставленный там корм.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Ноябрь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Ноябрь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā