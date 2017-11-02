Предложением приобрести квартиры самоуправления в Калнциемсе по ул. Стадиона, 1 хотели воспользоваться также Диана и Дмитрий - арендаторы двух квартир в этом доме. Когда они подтвердили в заявлениях, что желают выкупить недвижимость самоуправления, Елгавская краевая дума предоставила им льготу на аренду в размере 70%.



«Подали документы на приватизацию. Потом приехала оценочная комиссия. Они были в шоке! Затем явилось и Строительное управление. В документе указали, что несущие стены в критическом состоянии, дом фактически износился, - ознакомил с заключением об угрожающей ситуации в доме Дмитрий. - После того как дом признали аварийным, мы решили отказаться от приватизации. Написали заявление, самоуправление его приняло, но через месяц прислало перерасчет за год. Они потребовали деньги за предоставленную льготу».

Двоим жильцам дома каждому за свою квартиру нужно заплатить примерно по 800 евро...Полностью статью читайте в свежем номере «Новой газеты».

Усадьбы открыли свои секреты

На исторической ноте с привкусом мистики прошла ежегодная Ночь легенд, в рамках которой двери для посетителей распахнули и усадьбы в окрестностях Елгавы. Несмотря на то что погодные условия посетителей мероприятия не баловали, ознакомиться с усадьбами прибыли и взрослые, и дети, и каждый смог найти для себя что-нибудь интересное.

Наиболее востребованной и посещаемой оказалась программа Лиелплатонской усадьбы, которая, как обычно, выделялась историческим акцентом - посетители встретили нарядных графов, баронов и других благородных господ, ознакомились с древней мудростью и посмотрели историческую театрально-танцевальную постановку Reiz Šenvederes muižā в исполнении танцевального коллектива Šenvedere. Подробнее о Ночи легенд в усадьбах - в номере газеты.



Первые результаты и неожиданная рокировка на проекте «Худеем вместе с «Клубом елгавских мамочек»

Завершился первый этап 16-недельного проекта похудения. Полтора месяца нелегкой борьбы с лишним весом позади, молодые мамочки узнали первые результаты и поделились своими эмоциями и впечатлениями.

Изменился и состав участниц проекта. 23 октября по состоянию здоровья проект пришлось покинуть самой молодой участнице - Мадаре Туше. Но даже за столь короткий период Мадара распрощалась с 4,1 кг и завершила свое участие в проекте с весом 114,4 кг. Для бывшей участницы это лишь первый шаг на пути к здоровой и полноценной жизни без комплексов и страхов. «Наверное, я переоценила возможности своего организма: старалась изо всех сил, работала на износ на тренировках, но здоровье подвело, не выдержало такой нагрузки, возможно, не следовало мне так форсировать. Но я не унываю и руки не опущу», - говорит Мадара.



Как говорится, свято место пусто не бывает! Место Мадары займет участница прошлого сезона проекта «Худеем вместе с «Клубом елгавских мамочек» 4» Алена Гришечкина, которая заняла 3-е место и распрощалась с 26,2 кг. Сейчас Алена стартует с весом 121 кг и, по словам участницы, ее цель - не только скинуть нужный вес, но и улучшить состояние здоровья. Полностью статью читайте в номере газеты.