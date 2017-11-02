 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Предприятие Fortum получило высокую оценку

novaja.lv 02.11.2017. 12:25   Печатать
По оценке проекта по ежегодному наблюдению за эмиссией углекислого газа, корпорация Fortum, предприятие которой оказывает услуги теплоснабжения в Елгаве, в 2017 году помещена в категорию «А», как одно из лучших коммунальных предприятий, сообщает руководитель отдела коммуникаций ООО Fortum Jelgava Гунтра Матиса

Смотреть фото (1)

Fortum получил оценку «А» по шкале от «D» до «A», где «А» - самая высокая оценка. Это означает, что предприятие в своей деятельности применяет хорошую практику, чтобы в связи с переменами климата снизить риски для окружающей среды.
В проекте наблюдения за эмиссией углекислого газа Fortum участвует с 2005 года. В 2016 году корпорация тоже получила оценку категории «А».


В 2016 году 96% произведенной Fortum электроэнергии в Евросоюзе и 62% от общего количества электроэнергии, произведенной предприятием, было произведено без выбросов в атмосферу диоксида углерода.


Проект наблюдения за эмиссией углекислого газа - бесприбыльная международная организация, предлагающая предприятиям и городам глобальную систему, в которой фиксировать, управлять и делиться с важной в сфере среды информацией, чтобы мотивировать предприятия открыть влияние своей работы на окружающую среду и проводить мероприятия для снижения этого влияния.


В Латвии Fortum работает с 2007 года. С 2008 года Fortum является оператором системы централизованного теплоснабжения в Елгаве.

Расположить последовательности

Комментарии:

пчих 02.11.2017. 16:46:30
И сколько получила эта бесприбыльная организацич за такие выдающиеся показатели?

Добавить комментарий

События
Все события
back Ноябрь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Ноябрь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā