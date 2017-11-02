Fortum получил оценку «А» по шкале от «D» до «A», где «А» - самая высокая оценка. Это означает, что предприятие в своей деятельности применяет хорошую практику, чтобы в связи с переменами климата снизить риски для окружающей среды.

В проекте наблюдения за эмиссией углекислого газа Fortum участвует с 2005 года. В 2016 году корпорация тоже получила оценку категории «А».



В 2016 году 96% произведенной Fortum электроэнергии в Евросоюзе и 62% от общего количества электроэнергии, произведенной предприятием, было произведено без выбросов в атмосферу диоксида углерода.



Проект наблюдения за эмиссией углекислого газа - бесприбыльная международная организация, предлагающая предприятиям и городам глобальную систему, в которой фиксировать, управлять и делиться с важной в сфере среды информацией, чтобы мотивировать предприятия открыть влияние своей работы на окружающую среду и проводить мероприятия для снижения этого влияния.



В Латвии Fortum работает с 2007 года. С 2008 года Fortum является оператором системы централизованного теплоснабжения в Елгаве.