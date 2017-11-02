Страуме подчеркнула, что в основном ВИЧ передается при гетеросексуальных контактах - себя можно защитить, используя презерватив. Кроме того, по меньшей мере раз в год необходимо делать тест - это бесплатно. Особенно важно обратить внимание людям 18-39 лет, они болеют чаще всего.

Представитель ЦПКЗ добавила, что половина ВИЧ-инфицированных не знают о своей болезни. Чтобы ограничить распространение заболевания и призвать людей делать тест, центр начал специальную информационную кампанию.

Как уже писал Rus.lsm.lv, Кабинет министров во вторник 31 октября одобрил созданный Минздравом план по ограничению распространения ВИЧ, сексуально-трансмиссивных заболеваний, гепатита В и С.

Негосударственные организации AGIHAS, HIV.LV, Baltijas HIV asociācija, DIA+LOGS, Латвийский Красный крест, Papardes zieds приняли это известие с большой радостью, но одновременно предупредили, что будут следить за тем, как план реализуется на практике. Они считают, что это очень важный план, поскольку с 2014 года ни один такой политический документ не был до конца разработан и внедрен.

Весьма существенно выделение финансирования на указанные Минздравом цели, подчеркивают общественные организации. Ведь план предусматривает целый ряд профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. Как уже писал Rus.lsm.lv, на эти цели требуется предусмотреть в бюджете почти 75 млн евро.

Ранее уже сообщалось, что Латвии принадлежит антирекорд Евросоюза по уровню распространения ВИЧ. Как отмечают врачи, в последние годы изменилось «лицо» этого инфекционного заболевания: его все чаще выявляют не у людей из традиционных групп риска, а у обычных гетеросексуальных пар.