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На состязаниях пловцов побит 43-летний рекорд Елгавы

www.jelgavasvestnesis.lv 02.11.2017. 09:45   Печатать
Воспитанники Елгавской специализированной школы плавания (ЕСШП) приняли участие в 62-м международном фестивале плавания в немецком Ростоке. Елгавчане заработали 20 медалей в индивидуальных заплывах, четыре - в эстафетах, а также побили три рекорда Елгавы.

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Директор ЕСШП Зелма Озолиня рассказала, что из Елгавы в Росток отправились 42 пловца, поскольку на этих соревнованиях было много возрастных групп. В общей сложности елгавчане вышли в финал 32 раза, завоевав 6 золотых медалей в индивидуальных заплывах и две - в эстафетах среди юношей.


По две золотые медали заработали Дидзис Рудавс (50 м и 100 м брассом, в возрастной группе 2000-2001 г.р.) и Кристен Громов (50 м и 100 м брассом, в возрастной группе 2002-2003 г.р.). По одной медали высшего достоинства завоевали Илья Бойцов (200 м комплексным плаванием, в абсолютной возрастной группе) и Сергей Жидков (50 м вольным стилем, в возрастной группе 2002-2003 г.р.).


Первая команда елгавских юношей удостоилась «золота» как в плавании вольным стилем, так и в комбинированной эстафете 4х50 м. В эстафете вольным стилем участвовали Кристен Розенбилдс, Андрис Скуя, Эмиль Думиньш и Евгений Бойцов, а в комбинированной эстафете была замена - вместо Э.Думиньша поплыл Денис Комар. «Эстафетные заплывы сложные, и медали в этой дисциплине - хороший показатель», - отметила З.Озолиня, добавив, что в общей сложности соревновались 12 эстафетных команд, две из которых представляли ЕСШП.


Вторая команда в обоих эстафетах стала бронзовым призером. В эстафете вольным стилем участвовали Д.Рудавс, Том Бекерис, С.Жидков, Арвид Вилчакс, а в комбинированной эстафете вместе с Д.Рудавсом и С.Жидковым плыли И.Бойцов и Максим Никитин.


Серебряных медалей удостоились К.Розенбилдс (50 м баттерфляем, в абсолютной возрастной группе), Д.Комар (50 м и 100 м брассом, в абсолютной возрастной группе), К.Громов (50 м вольным стилем, в возрастной группе 2002-2003 г.р.), Евгений Бойцов (100 м и 200 м вольным стилем, в абсолютной возрастной группе), А.Скуя (100 м комплексным плаванием, в возрастной группе 2000-2001 г.р.) и М.Никитин (50 м на спине, в возрастной группе 2002-2003 г.р.).


Бронзовые награды достались Е.Бойцову (50 м и 100 м брассом, в абсолютной возрастной группе), К.Розенбилдсу (50 м вольным стилем, в абсолютной возрастной группе), И.Бойцову (100 м комплексным плаванием, в абсолютной возрастной группе) и А.Скуе (50 м и 100 м на спине, в возрастной группе 2000-2001 г.р.)


З.Озолиня добавила, что в Ростоке побиты три рекорда Елгавы, старейший из которых держался с 1974 года. Этот 43-летний рекорд Елгавы на 400-метровой дистанции вольным стилем в возрастной группе 15-16 лет побил Екаб Аудзевичс. А Анете-Мейя Калниете побила два рекорда, установленных в 2011 году в возрастной группе 13-14 лет на 50- и 100-метровой дистанции вольным стилем. Директор ЕСШП похвалила и Ливу-Цецилию Лиепиню (2005 г.р.), которая впервые выполнила норматив 3-го спортивного класса.


В соревнованиях участвовали пловцы из пятидесяти клубов.

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