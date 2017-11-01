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В многоквартирном доме найден мертвый мужчина

www.jelgavasvestnesis.lv 01.11.2017. 12:35   Печатать
Сегодня в 9 часов утра оперативные службы получили вызов в многоквартирный дом по ул.Лиела. В квартире обнаружен умерший мужчина

«Соседи заметили, что окно в квартире уже некоторое время стоит открытым, в том числе во время дождя и сильного ветра», - рассказала старшая дома, добавив, что возникли подозрения на возможное ухудшения здоровья проживавшего в квартире мужчины.


Руководитель Земгальского регионального центра Службы неотложной медицинской помощи Роберт Фурманис рассказал, что в повседневной жизни, получая звонки жителей о ситуациях, когда человек по какой-то причине, возможно, из-за состояния здоровья не открывает дверь, на вызов приезжают и сотрудники ГПСС, чтобы помочь открыть дверь квартиры, и медики «неотложки», чтобы в случае необходимости оказать на месте неотложную медицинскую помощь. «На этот раз, когда медики попали в квартиру, их помощь уже не требовалась, так как какое-то время назад мужчина умер», - пояснил Фурманис, добавив, что обстоятельства смерти на данный момент не известны.


Надо добавить, что помощь ГПСС в этой ситуации была нужна, чтобы с помощью автолестницы попасть через окно в квартиру и открыть дверь медикам.


Р.Фурманис призывает жителей не быть равнодушными и в случае, если по соседству живут одинокие пожилые люди, обращать внимание на их жизнь, интересоваться состоянием здоровья и предлагать помощь.

 

 

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