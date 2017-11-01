«Бег популярен, потому что сравнительно быстро и совершенно бесплатно приводит тело в форму. Мы можем бегать когда и где хотим, не завися от стоимости и времени работы фитнес-клубов. Однако, среди латвийцев царит немало мифов касательно бега и вот 5 основных», - комментирует К. Энце.



Миф 1: Бегать надо по утрам. Бегать надо тогда, когда вам нравится. Если спросить любого бегуна, он ответит, что бег - это медитативное мероприятие, когда можно забыть о стрессе, проблемах и переживаниях. Кто-то бегает сразу после работы, кто-то - после пробуждения, которое порой приходится на полдень, а кто-то любит бегать перед сном. Для организма же нет значения, в какое время суток вы бегаете, главное, чтобы перед этим плотно не кушали - следует подождать не меньше 2 часов.



Миф 2: Главное - одеться потеплее. Неправда. Главное - это подходящая обувь, которую надо выбирать сообразно покрытию, по которому бегаете - асфальту, грунту, траве, пляжу или лесным тропкам, а также нагрузке, которая предстоит, поскольку пробежать 1 км и 10 км - не одно и то же. «Что касается одежды, то кутаться не следует - вы вспотеете и рискуете заболеть, поэтому одевайте легкую одежду. Подбирайте форму с учетом погоды, например, в дождь и ветер хороши специальные плотные куртки, - советует посол бренда 4F, - не носите хлопковое белье - оно быстро впитывает влагу и вам станет холодно. Лучше приобретите термобелье».



Миф 3: Бегать вдоль дорог - приемлемо. «На самом деле нет ничего хуже, чем бегать вдоль проезжей части. Конечно, это намного проще, чем искать место в отдалении, например, рощу или парк, но нельзя забывать, что во время бега мы очень глубоко дышим, наши легкие раскрываются. Даже просто гуляя, следует выбирать места подальше от дороги, не говоря уже о том, что во время бега влияние выхлопных газов еще больше», - комментирует фитнес-тренер.



Миф 4: Асфальт - отличная поверхность для бега. Но только не для суставов. «Конечно, найти асфальт в городе проще, чем лесную тропку или грунт, но ваши суставы сказали бы вам спасибо за приложенные усилия», - комментирует тренер. Основное различие всех беговых поверхностей - степень их жёсткости. Во время тренировки на жёстком покрытии (бетон, холодный асфальт) ваше тело приспосабливается, чтобы снизить нагрузку на суставы: вы бежите более плавно и гибко, старательно сгибая колени (отсюда и нагрузка на них). При беге по мягкой поверхности потребность в амортизации меньше, меньше и ударная нагрузка. В то же время бег по мягким поверхностям вовлекает в работу и укрепляет больше мышц ног, чем бег по асфальту.

Бегуну, который бегает по асфальту, нужна обувь, поглощающая силу от удара, которая возникает, когда стопа соприкасается с поверхностью дороги. Постоянные тренировки на асфальте могут нанести вред опорно-двигательному аппарату. Полезно завести две беговые привычки: во-первых, постараться избегать бега по бетонным поверхностям (хватит с нас и асфальта). Во-вторых, чередовать покрытия, по которым вы бегаете, меняя привычный асфальт на грунт, песок, траву или стадионное покрытие.



Миф 5: Один раз выбрав дистанцию, придерживаться ее. Не редки такие бегуны, которые выбирают для себя какую-то определенную дистанцию, которой придерживаются, например, 3 км. С точки зрения фитнеса, это неправильно: если начинающий бегун, который до этого не занимался спортом, постарается пробежать такую дистанцию, он отобьет себе охоту бегать раз и навсегда, не считая того, что может травмироваться. Опытному же бегуну для развития и прогресса желательно понемногу увеличивать дистанцию.

