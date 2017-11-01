В день Лачплесиса приглашают на факельное шествие
11 ноября, в день Лачплесиса, всех елгавчан приглашают на традиционное факельное шествие от ул.О.Калпака до памятника освободителям Елгавы в 1919 году (Лачплесиса) в привокзальном парке. Начало шествия в 17.00
Сбор участников шествия начнется с 16.30 на улицах О.Калпака и Светес. Маршрут шествия - улицы Лиела - Паста - Стацияс до памятника Лачплесиса. Во время шествия по указанному маршруту будет закрыто транспортное движение.
В день Лачплесиса в Латвии чествуют воинов независимой Латвийской армии, одержавших победу над войском Бермонта-Авалова 11 ноября 1919 года.
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