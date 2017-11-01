Сбор участников шествия начнется с 16.30 на улицах О.Калпака и Светес. Маршрут шествия - улицы Лиела - Паста - Стацияс до памятника Лачплесиса. Во время шествия по указанному маршруту будет закрыто транспортное движение.



В день Лачплесиса в Латвии чествуют воинов независимой Латвийской армии, одержавших победу над войском Бермонта-Авалова 11 ноября 1919 года.