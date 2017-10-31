Тренер по боксу Елгавского центра спортивной борьбы Александр Кнох рассказал, что израильские боксеры в Елгаву приедут впервые.

«С израильским тренером я познакомился на соревнованиях в Литве, в Каунасе, и мы обсудили, что израильские боксеры могли бы приехать к нам в Елгаву на дружеские состязания и тем самым улучшить свои навыки перед важными чемпионатами. Идея воплотится в реальность - мы примем в Елгаве 10 лучших боксеров в возрасте от 12 до 17 лет из трех городов Израиля и четырех тренеров», - отметил А.Кнох, добавив, что из елгавчан против израильтян выйдут на ринг лучшие наши боксеры - чемпионы Латвии. Планируется, что в четверг вечером елгавчане и гости проведут совместную тренировку, а в пятницу, 3 ноября, в 16.00 начнутся дружеские состязания, победители которых получат памятные призы Елгавского центра спортивного сервиса.



А в субботу, 4 ноября к елгавским и израильским боксерам присоединятся боксеры из Литвы. «В субботу пройдут дружеские командные состязания. Литовские боксеры из Паневежиса и Пасвалиса поборются с командой Израиля, а елгавчане -с командой Литвы», - пояснил А.Кнох, добавив, что дружеские соревнования позволят боксерам лучше подготовиться к международным турнирам. Уже в конце следующей недели трое наших боксеров отправятся на международный турнир в Паневежис, а в середине ноября четыре лучших боксера выступят на состязаниях Rīga Open.