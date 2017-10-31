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Из-за нескольких аварий в Елгаве утром было значительно затруднено движение транспорта (дополнено)

LETA/Delfi/novaja.lv 31.10.2017. 10:19   Печатать
Сегодня утром из-за нескольких ДТП было значительно затруднено движение транспорта в Елгаве. (Информация дополнена ниже данными Госполиции).

Как сообщает Центр оперативной информации самоуправления (POIC), из-за аварии было заблокировано движение на воздушном мосту на шоссе по направлению в Литву. На шоссе и окрестных дорогах образовались заторы.Сейчас движение по мосту уже восстановлено.

 

Авария с участием нескольких автомобилей произошла и на мосту через Лиелупе. По направлению из центра города движение на мосту продолжительно  время было ограничено.

 

Еще одна авария произошла на Елгавской окружной дороге, сообщают очевидцы.

 

Сегодня утром движение транспорта было нарушено и возле Иецавского моста в Озолниеки, где на скользкой дороге потерпел аварию грузовик.

 

Предприятие Latvijas valsts ceļi сообщает о том, что во вторник утром, 31 октября, автодороги обледенели во многих районах Латвии и призывает автоводителей быть предельно внимательными и выбирать соответствующую скорость. На предприятии предупреждают, что выше всего риск на дорогах, которые ведут через лес и которые находятся вблизи водоемов. В частности, сообщается о том, что мосты и путепроводы обледенели в Елгаве.

 

В 8 часов утра, на мосту через Лиелупе в Елгаве столкнулись девять машин. В результате аварии были блокированы обе полосы по направлению из Риги в центр, сообщает портал jelgavasvestnesis.lv.

 

Представитель Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце уточнила, что утром на Лиелупском мосту в Елгаве в 7.50 произошли две аварии. Водитель 1981 года рождения, управляя SAAB 9-5, вызвал столкновение с автомобилями TOYOTA LAND CRUISER и AUDI A4. В свою очередь, женщина 1985 года рождения, находясь за рулем FORD FOCUS, не позаботилась о соблюдении безопасной дистанции и врезалась в ехавшую впереди автомашину HYUNDAI GETZ, которую в результате удара натолкнуло на ехавший впереди MERCEDES BENZ. Люди в авариях не пострадали.


На воздушном мосту на Литовском шоссе в 7.54 женщина 1978 года рождения, управляя CHEVROLET CAPTIVA, вызвала столкновение с VW GOLF VARIANT.


В поселке Озолниеки грузовой автомобиль VOLVO с прицепом на мосту через реку Иецава соскользнул с полосы движения и перегородил дорогу. А на шоссе Рига-Елгава - граница Литвы у моста через Вирцаву в 7.08 водитель 1972 года рождения не справился с управлением MERCEDES BENZ SPRINTER 208, и микроавтобус съехал с проезжей части.
Этим же утром в 6.33 на шоссе Рига-Елгава -граница Литвы возле кафе Zemnieka cienasts соскользнул с проезжей части VOLVO V70.


Полиция напоминает водителям об осторожности при обледенении дорог и мостов, правильном выборе скорости движения и необходимости соблюдения дистанции, а также о замене резины на зимнюю. Хотя закон разрешает ездить на летних шинах до декабря, в условиях обледенения дорог в ночные и утренние часы они небезопасны.
 

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Андрей 31.10.2017. 20:19:30
Ребята начнём с того что начинается зимнее время, а на мостах у нас носятся, как долбанутые, люди не задумываються что на дороге может быть чёрный лёд, вовремя не меняют резину,не держат дистанцию, не вовремя выезжают из своих раёнов . И зная эту долбанную Елгаву с нашими Светофорами надо как то задуматься что и как, сам сегодня стоял в пробке и наблюдал как по центру едет фура где ей нельзя ехать,как в наглую ехали другие водители,спасибо Равиньшу
Шариков П.П. 31.10.2017. 18:34:40
Только когда вздрючат этих горе апсаймнекотаюфф ... тогда реально начнут что то делать . А пока в стране такие ДУБОГОЛОВЫЕ типа salnsa , у власти , ничегошеньки и не поменяется . Едя с Елгавы в Ригу по объездной , набубенили аж пять радаров , плюс переносные , а дороги привести в порядок как и содержать их в надлежащем виде , ума не хватает
Salns 31.10.2017. 17:26:15
Не следует забывать о скоростном режиме и дистанции...
ледоход 31.10.2017. 16:44:11
Водители потерпевшие в авариях подавайте иски в суд на обслуживпющие дороги компании!Оборзели сволочи-ни за что не отвечают.

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