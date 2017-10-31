В должности директора Елгавского детского центра социального ухода И.Ковалевску в июле единогласно утвердила дума. Специальная комиссия выдвинула эту кандидатуру как наиболее подходящую из восьмерых претендентов.

Конкурс на должность директора Елгавского детдома открылся после того, как на фоне крупного скандала в этом учреждении прежний его руководитель Майя Нейланде подала в отставку. От соискателей, помимо профессиональных качеств и навыков, требовали также безупречную репутацию.



И.Ковалевска ранее руководила Элейским центром социального ухода и реабилитации в Елгавском крае, но в момент назначения работала экспертом проекта деинституционализации, реализуемом Министерством благосостояния.

В сентябре стало известно, что во время испытательного срока Ковалевску обязали выполнить в общей сложности девять рекомендаций Государственной инспекции по защите прав детей. И уже в сентябре почти все воспитанники не учились в школах-интернатах, а сестер и братьев не разлучали.



Хорошей работу нового директора после многочисленных проверок признала и инспекция, указав, что дети в учреждении чувствуют себя лучше. Однако самоуправление, по данным Latvijas Radio, решило Ковалевску сместить.



Latvijas Radio сообщает, что уже в течение нескольких недель получало сигналы о возможном увольнении, сообщения об эмоциональном давлении на Ковалевску со стороны сотрудников самоуправления, а также других конфликтах.

Во вторник, 31 октября, завершается испытательный срок Ковалевски. На прошлой неделе самоуправление о своей оценке деятельности директора не сообщило, ожидая выводов Инспекции по защите прав детей.



По данным Latvijas Radio, инспекция в своих выводах указала, что рекомендации выполнены, и поле о советах по дальнейшему улучшению деятельности оставлено пустым.



В пятницу в большой спешке и секретности приняли решение о внеплановом заседании - или собрании - думы. Точно сказать на данный момент трудно, поскольку самоуправление скупо на информацию, указывает Latvijas Radio.

По его данным, Управление социальных дел письменно информировало Ковалевску, что ей выразили недоверие как попечителю, но решение по этому вопросу вынесут позже, когда он будет решен в Думе.



В понедельник, перед заседанием комиссии, явившись в самоуправление, сотрудница думы Эгита Вейнберга это отрицала, однако спустя несколько минут стало ясно, что комиссия соберется, и ее целью станет оценка соответствия И.Ковалевски занимаемой должности. Глава детского дома пришла на заседание вместе со своей заместительницей взволнованная и прогнозировала, что после заседания от подробных комментариев откажется.



Заседание комиссии самоуправления за закрытыми дверьми длилось два часа. После этого директор центра социального ухода в сопровождении сотрудницы самоуправления вышла к журналистам и обе стороны отрицали конфликт и возможное прекращение трудовых отношений. Она также отметила, что озвученная в публичном пространстве информация не соответствует действительности.

«В публичном пространстве была озвучена информация, что против меня применяется эмоциональное насилие и меня собираются уволить с работы. Я эту информацию отрицаю. Она недостоверна», - сказала И.Ковалевска.

Вместо руководителя комиссии и Елгавского управления социальных дел Риты Стуране комментарий дала исполнительный директор Елгавской городской думы Ирена Шкутане. Она не отрицала, что в работе директора детского центра социального ухода требуются улучшения. Например, некоторые дети сейчас стали агрессивными, и проживание вместе братьев и сестер, по мнению самоуправления, является не лучшим решением. Надо укреплять и административную эффективность учреждения. Пока директор может продолжать работу, а к ее оценке комиссия вернется через шесть месяцев.



«Мы думаем, что Инесе Ковалевска может продолжать работу в этом учреждении, конечно, нам всем надо ей помочь, так как мы чувствуем - недостаточные знания имеются именно в организации труда в качестве руководителя учреждения, но их не освоить в трехмесячный срок. Но всему можно научиться, нужна только воля», - сказала И.Шкутане.



В то же время исполнительный директор указала, что самоуправление работает над тем, чтобы больше детей поместить в приемные семьи, снизив количество детей, проживающих в центре социального ухода. Сейчас в Елгавском центре социального ухода находятся 38 детей.



Удовлетворение по поводу итога заседания комиссии выразило и Бюро омбудсмена, признав, что в результате прежнего сотрудничества с И.Ковалевской сложилось впечатление, что она не является «человеком системы».