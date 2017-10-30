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«Не ешь другого латыша – ешь высококачественные продукты латвийского производства!»

Русский TVNET 30.10.2017. 15:04   Печатать
С приближением государственного праздника Латвийская федерация пищевых предприятий (LPUF) совместно с Министерством земледелия, а также наиболее популярными сетями продуктовых магазинов - Rimi, Maxima и Top - организует рекламную кампанию, призванную содействовать ежедневному потреблению качественных местных продуктов.

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В этом году кампания проходит под девизом "Не ешь другого латыша - ешь высококачественные продукты латвийского производства!" (Neēd otru latvieti, ēd Latvijā ražotus augstas kvalitātes produktus!,), в основе которого лежит известная всем поговорка "Латыш для латыша - самый лакомый кусок "(Latvietis latvietim ir gardākais kumoss). Кампания со здоровой иронией будет обыгрывать эту поговорку и призывать жителей «не есть», «не грызть» других и «не завидовать» друг другу, а лучше направить негативную энергию в позитивном направлении - потребляя качественные продукты местного производства, отмеченные Зеленой и Бордовой ложечками.

 

И ЛФПП, и другие организации уже несколько лет говорят о том, насколько важно ежедневно употреблять качественные продукты местного производства, как важно быть локальными патриотами, так как это способствует развитию экономики, что особенно важно в нынешних условиях конкуренции.

 

«Приближается патриотический месяц - ноябрь, а также столетний юбилей государства, поэтому в этом году мы решили необычным способом напомнить местным потребителям, как важно потреблять местные продукты питания. Один из опросов, проведенных SKDS, показал, что более 45% латвийцев имеют привычку завидовать другим. К тому же, каждый десятый делает это регулярно, чаще завидуя именно своим самым близким и знакомым людям. Это заставило нас вспомнить старую латышскую пословицу, что латыш для латыша - лучшее лакомство. Это значит, что в повседневной жизнимы готовы «съесть друг друга без соли» за самые разные вещи: у одного новее и красивее дом, у другого - новее машина, а третий делает что-то противоречащее привычным нормам.

 

В ходе нашей кампании мы хотим с юмором посмотреть на эту столь характерную для латышей черту, призывая отложить в сторону эти негативные свойства и сделать что-то позитивное и объединяющее - выбирать местные качественные продукты питания. Поэтому мы призываем не есть другого латыша, а есть качественные латвийские продукты ложками и жить припеваючи», - рассказывает председатель ЛФПП Инара Шуре.

 

Рекламная кампания, разработанная PR-агентством Mediju tilts в сотрудничестве с Волдемаром Дудумсом, будет проходить с 30 октября по 16 ноября. Во время нее по телевидению и в Интернете можно будет увидеть два видеоклипа, режиссером которых является Роберт Куленко, а в сетях магазинов Rimi, Maxima и Top будут размещены рекламные материалы, призывающие покупателей выбирать местные продукты питания, отмеченные Зеленой и Бордовой ложечками.

 

«Проведенный нами ранее опрос показал, что латвийский потребитель выберет местную продукцию лишь в том случае, если она будет продаваться по той же цене, что и импортная, или дешевле, однако каждый второй потребитель отдаст предпочтение иностранному продукту, если он будет хотя бы на несколько центов дешевле местного. Конечно, наша цель - достичь, чтобы эта ситуация изменилась, так как латвийские потребители все больше выбирают качественные местные продукты, даже если они немного дороже. Надеюсь, что вместе с нашими многолетними партнерами - торговцами продуктами питания нам удастся достичь того, что на полках магазинов будет все больше качественных местных продуктов питания и спрос на них будет расти», - говорит И. Шуре.

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