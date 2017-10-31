Турнир прошел в просторном Земгальском олимпийском центре, при поддержке Елгавской детской юношеско-спортивной школы, Центра спортивного сервиса и клуба борьбы "Елгавское дзюдо". Дзюдоисты из 27 клубов и спортивных школ боролись в шести возрастных группах: U-8, U-10, U-12, U-14, U-16, U-18.

Конкуренция была очень сильной, о чем свидетельствует всего одна золотая медаль наших дзюдоистов. Ее завоевал Владимир Щербаков (U-16, до 50 кг), воспитанник тренеров Кима Усачева и Гунтиса Малейса. В то же время елгавчане собрали солидный урожай серебряных и бронзовых наград.

Из воспитанников К.Усачева и Г.Малейса серебряными призерами в своих весовых категориях стали: Антон Кузьмин (U16), Валдис Фелдманис (U12), Даниил Вандашев (U10), Нил Скуя ( U10), а бронзовые награды завоевали Александр Лапшин (U18), Никита Кулюк (U14), Руслан Полишко, Даниэль Бурцев, Дамир Терентьев (все U12 ) и Руслан Аюбов (U8).

Воспитанники тренеров Марины Мазуре и Сергея Васькова боролись в пяти возрастных группах и завоевали 9 медалей.

Результаты соревнований:

Александр Попокс- 2 место (U-8, - 21 кг)

Александр Туль -2 место (U-8, - 23 кг)

Денис Бритиков -2 место (U-10, - 32 кг)

Давид Фурманис - 3 место (U-10, - 28 кг)

Кирилл Бондарев - 3 место (U-10, - 30 кг)

Эдвин Даукуль - 3 место (U-10, - 32 кг)

Арнольд Лосанс - 3 место (U-10, - 50 кг)

Виктор Дмитречков - 3 место (U-16, - 66 кг)

Янис Быстров - 3 место (U-16, - 60 кг)

Пятые места у Егора Колбанова (U-12, -46 кг) и Егора Меркушева (У-14, -35 кг).



«И пусть на этот раз нашим спортсменам не достался ни один красивый кубок чемпиона, тренеры уверены, что главные заслуги наших дзюдоистов еще впереди» - отметил тренер С.Васьков.



Тренеры поздравляют Никиту Ярошевича и Милену Ринеквич с дебютом в международном судействе и присвоением им судейской категории «D».



Следующие выходные дзюдоисты проведут в Варшаве на международном юношеском турнире «Лемур 2017».