Уже известно, что следующий рождественский бал в обновленной ауле Елгавского дворца состоится 15 декабря 2018 года.

«В прошлом году начаты самые масштабные за последние десятилетия ремонтные работы во дворце, которые вернут фасаду его довоенный лоск. Но реновационные работы на данный момент не дают возможности организовать полноценный бал, потому возьмем короткий перерыв, чтобы вновь встретиться на балу 15 декабря 2018 года, когда будем отмечать 100-летие Латвии и 280-летний юбилей Елгавского дворца со времени закладки фундамента», - сообщила руководитель Студенческого клуба ЛСУ и главный организатор рождественских балов в Елгавском дворце Анита Прусе.