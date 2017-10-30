 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Задержан мужчина, обокравший магазин спиртных напитков

Марианна Вагале 30.10.2017. 12:27   Печатать
В ночь на 29 октября, разбив стеклопакет дверей, некий злоумышленник обокрал магазин спиртных напитков на ул.Паста.

Патрульные полиции самоуправления, получив  соответствующую информацию от Госполиции, отправились осматривать окрестности и в скором времени задержали вора с поличным. Как отметила представитель полиции самоуправления Сандра Рексце, соответствовавший указанным приметам нетрезвый мужчина  был задержан во дворе одного из домов по ул.Судрабу Эджус. В руках у него был пакет с украденными бутылками спиртных напитков. Задержанного патрульные передали сотрудникам Госполиции.

 

Купил или украл?

В субботу в полицию самоуправления сообщили, что с ул.Гарозас украден мужской велосипед синего цвета.  А около 14.00 к патрульным поступила информация о подозрительном мужчине на Калнциемском шоссе, который толкает два велосипеда.


В указанном месте сотрудники полиции самоуправления увидели подвыпившего мужчину с двумя велосипедами. Один из велосипедов соответствовал описанию тому, что утром был украден с улицы Гарозас. Мужчина 1977 года рождения пояснил, что один мужской велосипед  ему одолжил сосед, чтобы съездить на рынок, а второй велосипед - синий - он около 12 часов купил на рынке за 15 евро. После проверки личных данных мужчина вместе с велосипедами для дальнейшего разбирательства доставлен в Госполицию.

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Октябрь 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Октябрь forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā