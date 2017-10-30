Патрульные полиции самоуправления, получив соответствующую информацию от Госполиции, отправились осматривать окрестности и в скором времени задержали вора с поличным. Как отметила представитель полиции самоуправления Сандра Рексце, соответствовавший указанным приметам нетрезвый мужчина был задержан во дворе одного из домов по ул.Судрабу Эджус. В руках у него был пакет с украденными бутылками спиртных напитков. Задержанного патрульные передали сотрудникам Госполиции.

Купил или украл?

В субботу в полицию самоуправления сообщили, что с ул.Гарозас украден мужской велосипед синего цвета. А около 14.00 к патрульным поступила информация о подозрительном мужчине на Калнциемском шоссе, который толкает два велосипеда.



В указанном месте сотрудники полиции самоуправления увидели подвыпившего мужчину с двумя велосипедами. Один из велосипедов соответствовал описанию тому, что утром был украден с улицы Гарозас. Мужчина 1977 года рождения пояснил, что один мужской велосипед ему одолжил сосед, чтобы съездить на рынок, а второй велосипед - синий - он около 12 часов купил на рынке за 15 евро. После проверки личных данных мужчина вместе с велосипедами для дальнейшего разбирательства доставлен в Госполицию.