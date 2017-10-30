Представитель Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце сообщила, что трагическая авария произошла 28 октября в 12.15 в Ценской волости Озолниекского края, возле поворота на Бранкас.

«На перекрестке столкнулись автомобили VW Golf, которым управлял водитель 1932 года рождения и Nissan Qashqai, за рулем которого находилась женщина 1979 года рождения. VW Golf ехал в направлении от Бранкас в сторону Озолниеки, а Nissan - в направлении Риги», - пояснила И.Сиетниеце. Водитель VW Golf от полученных травм скончался. По факту происшествия начат уголовный процесс. Обстоятельства ДТП выясняются.



В конце прошлой недели в Озолниекском крае произошла авария, в которой пострадал водитель грузового автомобиля VOLVO FH с прицепом. В Салгальской волости, на 18-м километре шоссе Елгава -Иецава водитель 1967 года рождения не справился с управлением фуры. В результате грузовик съехал с проезжей части, перевернулся и снес дорожный знак, а водитель получил травмы.