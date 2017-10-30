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В Озолниекском крае в аварии погиб 85-летний водитель

Марианна Вагале 30.10.2017. 11:34   Печатать
В субботу днем в Озолниекском крае на шоссе Рига-Елгава - граница Литвы произошло столкновение двух автомашин, в результате которого погиб один из водителей - мужчина 1932 года рождения. А днем ранее в этом же крае на шоссе Елгава - Иецава перевернулась фура с прицепом и ее водитель получил травмы

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Представитель Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце сообщила, что трагическая авария произошла 28 октября в 12.15 в Ценской волости Озолниекского края, возле поворота на Бранкас.

 

«На перекрестке столкнулись автомобили VW Golf, которым управлял водитель 1932 года рождения и Nissan Qashqai, за рулем которого находилась женщина 1979 года рождения. VW Golf ехал в направлении от Бранкас в сторону Озолниеки, а Nissan - в направлении Риги», - пояснила И.Сиетниеце. Водитель VW Golf от полученных травм скончался. По факту происшествия начат уголовный процесс. Обстоятельства ДТП выясняются.


В конце прошлой недели в Озолниекском крае произошла авария, в которой пострадал водитель грузового автомобиля VOLVO FH с прицепом. В Салгальской волости, на 18-м километре шоссе Елгава -Иецава водитель 1967 года рождения не справился с управлением фуры. В результате грузовик съехал с проезжей части, перевернулся и снес дорожный знак, а водитель получил травмы.

 

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Комментарии:

Sirmgalvis 30.10.2017. 15:12:11
Это уже второй случай гибели водителей в возрасте долгожительства. Жаль людей. Соболезнование родственникам и близким. Люди в возрасте долгожительства (75-90) не должны садиться за руль автомобиля.Это потенциально опасно для их и окружающих...

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