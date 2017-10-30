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Пожарные тушили пол, два садовых домика и велосипед

Марианна Вагале 30.10.2017. 10:31   Печатать
В воскресенье днем сотрудники ГПСС тушили в Елгаве три пожара. В доме по ул. Терветес загорелся пол, а на Берзу цельш - два садовых домика. А в ночь на понедельник на лестничной площадке дома на бульваре Бривибас горел велосипед

Представитель ГПСС Анете Страздиня сообщила, что в воскресенье в 11.05 был получен вызов на ул. Терветес в Елгаве, где на первом этаже двухэтажного жилого дома горел пол на площади 1 кв.м. В 11.30 пожар был потушен.

 

Около 16.00 пожарных вызвали на Берзу цельш, где горели два садовых домика площадью 6 кв.м. На ликвидацию пожара потребовалось около часа.

 

А в ночь на понедельник, в 1.14 пожарным сообщили о задымлении на лестничной площадке в пятиэтажном доме на бульваре Бривибас. Приехав на место происшествия, спасатели констатировали, что на лестничной площадке на первом этаже горит велосипед. Спустя полчаса возгорание было ликвидировано.

Не исключено, что колеса велосипеда  кто-то поджег умышленно.

 

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