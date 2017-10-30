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Почему в Латвии тару редко перерабатывают, а закапывают в дороги

Delfi 30.10.2017. 08:27   Печатать
Государственная служба среды (ГСС) начала проверку двух предприятий - Latvijas Zaļais punkts и Zaļā josta. Госструктура намерена выяснить, перерабатывают ли эти предприятия собранное в виде отходов стекло в должном объёме, сообщает передача De facto Латвийского телевидения (ЛТВ).

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В Эстонии и Литве ценная стеклянная тара идёт на производство новых бутылок и банок. И такая переработка - практически бесконечный процесс. В отличие от соседей в Латвии тара преимущественно уходит на производство песка, который затем используется в строительных материалах.

 

В прошлом году почти всю собранную тару предприятие Zaļā josta передало в строительную отрасль, а Zaļais punkts - около половины. Оба предприятия поясняют, что тара грязная. Такое сырье не принимается для производства новых бутылок и банок. Поэтому тару и приходится отдавать в строительную отрасль.

 

Как отмечает телеканал, одна из версий, которую бизнесмены категорически отвергают, реально собранные и указанные в бумагах объёмы тары не совпадают. А переработка стекла в песок - самый простой способ замести следы.

 

Компании по обслуживанию отходов обязаны перерабатывать стекло. Производители и торговцы платят за переработку Latvijas Zaļais punkts и Zaļā josta, а они, в свою очередь, получают от государства скидку по налогу на природные ресурсы. Если же тара в реальности не перерабатывается, за это полагается наказание.

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