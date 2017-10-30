В Эстонии и Литве ценная стеклянная тара идёт на производство новых бутылок и банок. И такая переработка - практически бесконечный процесс. В отличие от соседей в Латвии тара преимущественно уходит на производство песка, который затем используется в строительных материалах.

В прошлом году почти всю собранную тару предприятие Zaļā josta передало в строительную отрасль, а Zaļais punkts - около половины. Оба предприятия поясняют, что тара грязная. Такое сырье не принимается для производства новых бутылок и банок. Поэтому тару и приходится отдавать в строительную отрасль.

Как отмечает телеканал, одна из версий, которую бизнесмены категорически отвергают, реально собранные и указанные в бумагах объёмы тары не совпадают. А переработка стекла в песок - самый простой способ замести следы.

Компании по обслуживанию отходов обязаны перерабатывать стекло. Производители и торговцы платят за переработку Latvijas Zaļais punkts и Zaļā josta, а они, в свою очередь, получают от государства скидку по налогу на природные ресурсы. Если же тара в реальности не перерабатывается, за это полагается наказание.