Почетным дипломом решено наградить трех человек: директора Залениекской коммерческой и ремесленной средней школы Лилиту Леохо - за долголетний и целенаправленный вклад в систему развития образования в Елгавском крае; дирижера Зиту Куршеву - за яркую творческую отдачу в развитии хорового искусства и популяризацию Елгавского края; члена правления ООО Cīruļi Яунсвирлаукской волости Арвида Тукулиса - за значимый вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и предпринимательской деятельности в Елгавском крае.

В свою очередь, награду Благодарственная грамота получат педагог Шкибской основной школы Ольга Рожко и директор Калнциемской волостной средней школы Анита Клупша - за значимый вклад в сферу образование и способствование межкультурного диалога в Елгавском крае.

Лауреатам Почетного диплома будут также вручены значки в форме позолоченного серебряного колоска, а лауреатам Благодарственной грамоты - значки в форме серебряного колоска.



Вручение наград состоится 16 ноября на торжественном приеме у председателя Елгавской городской думы Зиедониса Цауне, который в этом году состоится в 16.00 вЛивберзском доме культуры.