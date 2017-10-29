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Высшие награды Елгавского края получат 5 человек

novaja.lv 29.10.2017. 16:25   Печатать
На состоявшемся 25 октября заседании Елгавской краевой думы были утверждены пятеро кандидатов, которым на торжественном приеме в честь 99-летия провозглашения Латвийского государства будут вручены высшие награды края - Почетные дипломы и Благодарственные грамоты. В качестве особого символического подарка награжденные получат и значки в форме колоска - элемента герба края

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Почетным дипломом решено наградить трех человек: директора Залениекской коммерческой и ремесленной средней школы Лилиту Леохо - за долголетний и целенаправленный вклад в систему развития образования в Елгавском крае; дирижера Зиту Куршеву - за яркую творческую отдачу в развитии хорового искусства и популяризацию Елгавского края; члена правления ООО Cīruļi Яунсвирлаукской волости Арвида Тукулиса - за значимый вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и предпринимательской деятельности в Елгавском крае.

 

В свою очередь, награду Благодарственная грамота получат педагог Шкибской основной школы Ольга Рожко и директор Калнциемской волостной средней школы Анита Клупша - за значимый вклад в сферу образование и способствование межкультурного диалога в Елгавском крае.

 

 

Лауреатам Почетного диплома будут также вручены значки в форме позолоченного серебряного колоска, а лауреатам Благодарственной грамоты - значки в форме серебряного колоска.


Вручение наград состоится 16 ноября на торжественном приеме у председателя Елгавской городской думы Зиедониса Цауне, который в этом году состоится в 16.00 вЛивберзском доме культуры.

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Lasītājs 29.10.2017. 18:57:53
"...у председателя Елгавской городской думы Зиедониса Цауне..." А где А.Равиньш?Не понял.

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